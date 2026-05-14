Ціни на пальне 14 травня: бензин А-95 продовжує дорожчати, дизель та автогаз дешевшають

На українських заправках 14 травня ціни на пальне змінюються нерівномірно. Вартість бензину А-95 продовжує зростати, тоді як дизель, автогаз і преміальні види бензину дешевшають. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
14 травня 2026, 15:13
Динаміка цін за добу
- Бензин А-95 продемонстрував найбільше зростання, додавши 7 копійок за добу. Тепер середня вартість літра становить 73,64 грн.
- Бензин А-92 подорожчав на 5 копійок до 67,15 грн.
- Бензин А-95 преміум став лідером здешевлення серед світлих нафтопродуктів. Його ціна впала одразу на 44 копійки, зафіксувавшись на позначці 77,48 грн.
- Дизельне пальне продовжує дешевшати. За добу літр ДП втратив ще 8 копійок, його середня вартість наразі становить 87,66 грн.
- Автогаз подешевшав на 2 копійки до 48,32 грн.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
