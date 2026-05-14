Укрпошта презентувала благодійну марку для підтримки «Дронопаду» (фото)

АТ «Укрпошта» та фонд «Повернись живим» презентували благодійну поштову марку для підтримки «Дронопаду» — проєкту протидії ворожим безпілотникам. Купуючи її, кожен може долучитися до захисту неба, йдеться у повідомленні компанії.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Який тираж

Тираж випуску становить 510 000 примірників. За повної реалізації благодійна складова перевищить 5 млн грн. Суть збору — об'єднати сотні тисяч людей, щоб реалізувати наступну ціль «Дронопаду» — збити 50 000 російських дронів над українським небом.

Випуск створений у співпраці з Володимиром Манжосом, відомим як WAONE, — українським художником зі світовим ім'ям, чиї роботи виставлялися на аукціонах Christie’s та з’являлися у проєктах Hermès.

Для благодійної поштової марки митець створив образ українського захисника — синьо-жовтої людини-птаха, символу свободи. Він стріляє з лука у дрони-химери — уособлення повітряної загрози. Так WAONE поєднав давній образ предків із сучасною боротьбою проти атак. Світло героя розсіює темряву і знищує металевих монстрів.

Яка вартість марки

Вартість благодійної поштової марки становить 34 грн, з яких 10 грн — прямий донат на проєкт «Дронопад», що працює з 2024 року для оборони країни.

Де придбати

Придбати випуск можна у відділеннях Укрпошти по всій країні або онлайн в Укрпошта.Маркет.