14 травня 2026, 15:55

Від «буханок» до Land Cruiser: Укрпошта виставила останню партію старого автопарку

На онлайн-аукціонах Прозорро.Продажі Укрпошта виставила на продаж 316 транспортних засобів. Усі виручені кошти компанія спрямує на відновлення автопарку, який постраждав під час повномасштабного вторгнення — Укрпошта втратила понад 420 автомобілів, — а також на оновлення транспорту для магістральних перевезень, йдеться у повідомленні компанії.

Що відомо про автопарк

Це остання велика партія старих авто, які роками працювали у різних регіонах країни — від Закарпаття до Донеччини. Загальна стартова вартість становить понад 7,7 млн грн. Лоти можна переглянути за посиланням.

Що входить до переліку авто

Серед лотів — «Волги» початку 90-х, що асоціюються з держустановами старого формату, «Жигулі», «Газелі» та інші представники радянського автопрому. Але цього разу є важливий нюанс: на торги також виставлені автомобілі іноземних виробників — Mercedes, Toyota Land Cruiser та Volkswagen, які стали символами «нульових», коли великі компанії інвестували в автопарки для керівників і регіональних офісів, а не в сучасну логістику.

Для Укрпошти цей підхід залишився в минулому: з 2016 року компанія не придбала жодного автомобіля для адміністративного чи керівного складу.

Окрема сторінка історії — УАЗи та легендарні «буханки». Саме вони доставляли пенсії, газети, листи й посилки у віддалені села та гірські райони по бездоріжжю.

А вантажівки Mercedes-Benz Atego та IVECO Stralis із пробігом понад мільйон кілометрів — це вже історія великих маршрутів. Деякі з них подолали відстань, еквівалентну понад 25 навколосвітнім подорожам.

Сьогодні Укрпошта завершує цю епоху і переходить до сучасної моделі логістики: автоматизованої та побудованої навколо ефективності доставки.

Цьогоріч національний поштовий оператор вже виручив близько 9 млн грн від продажу старих машин. Середній рівень зносу автомобілів становив близько 96%, а середній пробіг — понад 470 тис. км.

Роман Мирончук
