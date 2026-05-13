13 травня 2026, 19:30

Європейські автовиробники вимагають від Брюсселя послаблення екологічних норм

Представники найбільших автовиробників Європи сьогодні проводять зустрічі у Брюсселі, намагаючись домогтися подальшого пом’якшення нових правил щодо викидів CO2 (вуглекислого газу). Галузь дедалі сильніше відчуває тиск через конкуренцію з китайськими компаніями та високі витрати на виробництво. Про це повідомляє Bloomberg.

Фото: pixabay

У переговорах з чиновниками Європейського Союзу беруть участь представники Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz та постачальники автокомпонентів.

Раніше Єврокомісія вже пішла на поступки автопрому після критики з боку галузі. Зокрема, було пом’якшено плани щодо повної відмови від двигунів внутрішнього згоряння до 2035 року. Тепер передбачено скорочення викидів вихлопних газів на 90%, що дозволяє й після 2035 року використовувати плагін-гібриди, авто з подовженим запасом ходу та водневі транспортні засоби.

Читайте також: ЄС відтерміновує заборону продажу нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року

Чого вимагає бізнес?

Втім, автовиробники вимагають ще більшої гнучкості. Вони пояснюють це посиленням конкуренції з боку китайських брендів, високими цінами на енергоносії та труднощами із закупівлею недорогих акумуляторів.

Невдоволення галузі також викликає новий закон про промисловий акселератор ЄС, який має захистити європейську промисловість, зокрема через обмеження імпорту з країн поза межами Євросоюзу. Представники ринку побоюються, що він створить надмірну бюрократію та ускладнить роботу компаній.

Водночас автомобільний транспорт залишається одним із головних джерел викидів у ЄС, що створює конфлікт між інтересами галузі та кліматичними цілями блоку.

Китайська експансія: BYD шукає заводи

На тлі посилення конкуренції з боку Китаю віцепрезидент китайської BYD Стелла Лі заявила, що компанія веде переговори зі Stellantis та іншими європейськими виробниками щодо використання недозавантажених заводів у Європі.

Раніше Stellantis повідомила, що надасть китайській Leapmotor доступ до свого заводу в іспанській Сарагосі для спільної розробки електромобіля.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що японський автогігант Nissan розпочав масштабну реструктуризацію свого європейського підрозділу, намагаючись подолати фінансові труднощі. План передбачає скорочення персоналу та залучення сторонніх партнерів, зокрема китайського бренду Chery, для завантаження виробничих ліній.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
