ЄС відтерміновує заборону продажу нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 грудня 2025, 12:56

ЄС відтерміновує заборону продажу нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року

Європейський Союз відмовився від планів повної заборони продажу нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) з 2035 року. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

ЄС відтерміновує заборону продажу нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробила це питання пріоритетним і домовилася про зміну курсу під час нічних переговорів з Манфредом Вебером, лідером Європейської народної партії, який давно вимагав скасувати заборону на ДВЗ.

Нові цілі щодо викидів CO₂

Ключова зміна стосується цілей зі скорочення викидів CO₂ (вуглекислого газу) для автовиробників.

«Для нових авто, що реєструватимуться після 2035 року, пропонують замінити вимогу про 100% скорочення викидів CO₂ на обов’язкове 90-відсоткове зниження для виробників автопарків. Також після 2040 року не буде цілі у 100%. Це означає, що заборону на технологію двигунів внутрішнього згоряння фактично скасовано. Усі двигуни, які сьогодні виробляють у Німеччині, зможуть і надалі випускатися та продаватися», — заявив Вебер.

Це означає, що виробники зможуть продовжувати випускати та продавати нові автомобілі з ДВЗ, за умови використання ними синтетичного палива (e-fuels) або інших технологій для досягнення цільового скорочення викидів на 90%.

Читайте також: Європейські автогіганти просять Брюссель відкласти заборону ДВЗ: Продажі електрокарів сповільнилися

Домовленості

Досягнення цієї домовленості стало можливим завдяки чіткій позиції Канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, а також спільному листу від прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, які рішуче вимагали перегляду політики щодо ДВЗ.

Вебер підкреслив подвійну вигоду від рішення.

«Ми виконуємо наші дві найважливіші обіцянки: ми залишаємося на шляху кліматичної нейтральності, але забезпечуємо технологічну нейтральність. Це важливий сигнал для всієї автомобільної галузі та забезпечує десятки тисяч робочих місць у промисловості», — заявив він.

Реакція автопромисловості

Голова BMW Олівер Зіпсе назвав цю новину «сильним сигналом» і першим кроком на шляху «до життєздатного регулювання CO₂ в ЄС, яке визнає ринкові реалії та забезпечує зайнятість і конкурентоспроможність».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
12 грудня 2025, 13:19
#
Гнати потрібно ту ЄК в шию, або принаймні вона має обиратися громадянами ЄС на нетривалий період і якщо перестає влаштовувати, то на вихід. А то лише завдяки тупій міграційній політиці, перетворили «цвітучий сад» на зас**ні аули.
+
0
Я. ..
Я. ..
12 грудня 2025, 14:00
#
Погоджуюсь, заколібали з своїми нехрами, муслімами і іншою нечистю, захищають кого попало, від азіатів, до геїв з лесбійками, а потім хапаються за голови, бо бачте мігранти не хочуть працювати, а геї і лесбійки з трансами не народжують нову робочу силу, тому давайте податки білим піднімемо, чорті шо

А нехри заселили гарну Європу і тепер і там сруть, разом з всякою радикальною бидлoтoю арабською
+
0
neverice
neverice
12 грудня 2025, 14:54
#
Дуже адекватне рішення. Хоча і є прихильником електромобілів, але вони свою нішу займуть і так, без адміністративних заборон. Завжди будуть люди, які будуть хотіти ДВЗ, з різних причин. А ринок свою справу зробить і так.
+
0
roman731
roman731
12 грудня 2025, 16:27
#
Прекрасный мастер-класс о том, как «давать заднюю», и делать вид, что ничего не произошло.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами