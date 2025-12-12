ЄС відтерміновує заборону продажу нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року

Європейський Союз відмовився від планів повної заборони продажу нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) з 2035 року. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробила це питання пріоритетним і домовилася про зміну курсу під час нічних переговорів з Манфредом Вебером, лідером Європейської народної партії, який давно вимагав скасувати заборону на ДВЗ.

Нові цілі щодо викидів CO₂

Ключова зміна стосується цілей зі скорочення викидів CO₂ (вуглекислого газу) для автовиробників.

«Для нових авто, що реєструватимуться після 2035 року, пропонують замінити вимогу про 100% скорочення викидів CO₂ на обов’язкове 90-відсоткове зниження для виробників автопарків. Також після 2040 року не буде цілі у 100%. Це означає, що заборону на технологію двигунів внутрішнього згоряння фактично скасовано. Усі двигуни, які сьогодні виробляють у Німеччині, зможуть і надалі випускатися та продаватися», — заявив Вебер.

Це означає, що виробники зможуть продовжувати випускати та продавати нові автомобілі з ДВЗ, за умови використання ними синтетичного палива (e-fuels) або інших технологій для досягнення цільового скорочення викидів на 90%.

Домовленості

Досягнення цієї домовленості стало можливим завдяки чіткій позиції Канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, а також спільному листу від прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, які рішуче вимагали перегляду політики щодо ДВЗ.

Вебер підкреслив подвійну вигоду від рішення.

«Ми виконуємо наші дві найважливіші обіцянки: ми залишаємося на шляху кліматичної нейтральності, але забезпечуємо технологічну нейтральність. Це важливий сигнал для всієї автомобільної галузі та забезпечує десятки тисяч робочих місць у промисловості», — заявив він.

Реакція автопромисловості

Голова BMW Олівер Зіпсе назвав цю новину «сильним сигналом» і першим кроком на шляху «до життєздатного регулювання CO₂ в ЄС, яке визнає ринкові реалії та забезпечує зайнятість і конкурентоспроможність».