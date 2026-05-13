НБУ покарав ще дві фінкомпанії

Національний банк України застосував заходи впливу до двох фінансових компаній. Регулятор зобов’язав їх усунути порушення, виявлені під час нагляду, і привести діяльність у відповідність до законодавства. Про це повідомляє НБУ 13 травня.

Які компанії отримали вимоги

Заходи впливу застосували до ТОВ «ФК «ФОРВАРД ФІНАНС» (ЄДРПОУ 38837560) і ТОВ «ФК «ГРОУВЕЙ» (ЄДРПОУ 42364989).

НБУ повідомив, що компанії порушили вимоги частини першої статті 33 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», а також пункту 43 глави 3 розділу II Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг.

Порушення стосуються відповідності джерел збільшення статутного капіталу обох компаній і порядку підтвердження та перевірки цих джерел вимогам, установленим у цьому положенні.

НБУ зазначив, що через це діяльність компаній не відповідає вимогам до надання фінансових послуг.

Строк для виправлення

ТОВ «ФК «ФОРВАРД ФІНАНС» і ТОВ «ФК «ГРОУВЕЙ» мають усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства до 8 червня 2026 року.

Нагадаємо, що раніше Національний банк України відкликав ліцензію у ТОВ «Схід Фінанс».