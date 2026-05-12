Рада викликала голову НБУ Пишного через зняття валютних обмежень для наглядових рад

Верховна Рада викликала голову Національного банку Андрія Пишного на засідання 13 травня для обговорення валютних послаблень. Приводом для запрошення стали нові правила, які дозволяють безперешкодно купувати валюту та переказувати за кордон винагороди членам наглядових рад та менеджменту. Народні депутати підтримали цю ініціативу 168 голосами. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

З 25 квітня НБУ запровадив низку валютних послаблень, а з 1 травня українські компанії отримали дозвіл переказувати валюту нерезидентам — членам наглядових рад і виконавчих органів. Народний депутат Дмитро Разумков обурився цією ситуацією, заявивши, що звичайні громадяни мають суворі обмеження на виведення коштів та зняття готівки за кордоном, тоді як для наглядових рад таких лімітів не існує. Крім того, нерезиденти отримали змогу вільно переказувати за кордон кошти, отримані в Україні як заробітну плату.

