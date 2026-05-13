Акціонери «Київстару» переобрали раду директорів

Материнська компанія українського цифрового оператора, Kyivstar Group Ltd., провела щорічні загальні збори акціонерів (AGM). За результатами голосування, інвестори висловили повну довіру чинному керівництву, переобравши всіх 10 членів ради директорів на новий термін. Про це повідомляє пресслужба «Київстар».

Склад ради

До складу Ради директорів знову увійшли відомі міжнародні та українські діячі, серед яких:

Майкл Помпео (екссекретар Держдепартаменту США);

Сер Брендон Льюїс (колишній лорд-канцлер Великої Британії);

Дмитро Шимків (ексголова представництва Microsoft в Україні);

Каан Терзіоглу (СЕО групи VEON), якого було переобрано головою ради директорів.

Фінансові результати

Переобрання відбулося на тлі рекордних показників компанії. У 2025 фінансовому році «Київстар» продемонстрував стрімке зростання:

Загальний дохід — $1,157 млрд (+25,9% у порівнянні з минулим роком).

EBITDA — $648 млн (рентабельність склала 56%).

Дохід від цифрових технологій зріс у 4,7 раза порівняно з попереднім роком до $124 млн у 2025 фінансовому році, досягнувши 10,7% від загального доходу.

У 4 кварталі 2025 року дохід від цифрових технологій зріс у 6,1 раза порівняно з попереднім роком до $50 млн, що становить 15,7% від загального доходу.

Кількість мультиплей-клієнтів — тих, хто користується голосовим зв’язком, даними 4G та принаймні одним цифровим застосунком — зросла на 18% порівняно з попереднім роком до 7,3 млн станом на 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що «Київстар» веде переговори з НКЦПФР про розміщення акцій на внутрішньому ринку України. Ключовою умовою є технічний зв'язок між котируваннями на Nasdaq і локальною ціною.