«Київстар» придбав сервіс Tabletki.ua за $160 млн

«Київстар» завершив покупку 100% акцій Tabletki.ua, провідного онлайн-сервісу для пошуку та бронювання ліків в аптеках по всій Україні. Про це йдеться у повідомленні компанії від 10 лютого.

Деталі угоди

Угода була завершена після отримання дозволу Антимонопольного комітету України та повної оплати в гривні за курсом Національного банку.

Tabletki.ua дозволяє користувачам знаходити, порівнювати та резервувати ліки та інші медичні товари, спрощуючи доступ до аптек. Сервіс приєднується до цифрового портфеля «Київстару», який уже включає медичну платформу Helsi, сервіс виклику авто Uklon, платформу для телебачення Kyivstar ТБ та додаток «Мій Київстар».

За даними компанії, Tabletki.ua у 2025 році обробляв у середньому 14 млн онлайн-бронювань на місяць. Фінансові показники сервісу за 2024 рік: GMV 45 млрд грн, EBITDA 810 млн грн та чистий прибуток 707 млн грн. За дев’ять місяців 2025 року GMV виріс до 57,3 млрд грн, EBITDA — до 1 млрд грн, а чистий прибуток — до 836 млн грн. Доходи генеруються переважно з комісій за транзакції та абонплат аптек, а також реклами.

«Київстар» планує інтегрувати Tabletki.ua у власну цифрову екосистему, використовуючи дані та сервіси компанії для розвитку медичних послуг та підвищення зручності для користувачів.

Що це дасть Київстару

Придбання дасть змогу поєднати досвід компанії у цифровому бізнесі з популярним сервісом Tabletki.ua для створення більш доступних медичних рішень в Україні, зазначив СЕО «Київстару» Олександр Комаров.