EBay відхилила пропозицію GameStop про поглинання

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причини відмови та аргументи eBay

Голова правління eBay Пол Пресслер надіслав Раяну Коену листа, у якому перерахував основні фактори, що вплинули на відмову. Серед них — впевненість у самостійних перспективах маркетплейсу, сумніви щодо джерел фінансування угоди та ризики для довгострокового зростання. Крім того, компанію не влаштовує запропонована структура управління, рівень боргового навантаження об'єднаної структури та підходи GameStop до корпоративного управління. Пресслер підкреслив, що eBay є стійким бізнесом, а поточний менеджмент здатен самостійно забезпечити стабільне зростання та цінність для акціонерів.

Деталі пропозиції Коена

GameStop пропонувала викупити акції eBay по 125 доларів за штуку, поєднавши власні кошти та цінні папери. Для грошової частини Коен розраховував використати близько 9,4 мільярда доларів з балансу компанії та залучити до 20 мільярдів доларів кредитного фінансування через TD Securities. За його словами, злиття дозволило б скоротити витрати на 2 мільярди доларів за перший рік, а понад 1600 роздрібних магазинів GameStop стали б базою для розширення логістичної мережі маркетплейсу. Водночас сам Коен останніми днями публічно критикував клієнтський сервіс eBay та іронізував, що збирає гроші на поглинання через продаж бейсбольних карток на їхньому ж сайті. Він також привернув увагу ринку після інтерв'ю на CNBC, де неохоче пояснював точні механізми фінансування транзакції.

Реакція ринку та втрата ключового інвестора

На тлі новин про скасування угоди акції GameStop впали на 5% на премаркеті, тоді як папери eBay знизилися на 1%. Водночас відомий інвестор Майкл Б'юррі повністю продав свою частку в GameStop після аналізу пропозиції Коена. Він підрахував, що подібна ініціатива обтяжить компанію непомірними боргами. Раніше Б'юррі активно підтримував Коена і навіть вважав його майбутнім Ворреном Баффетом, проте високі фінансові ризики змусили його змінити позицію.

Читайте також: Коли акції і золото поховають алькоїни: чому крипторинок робить ставку на реальні активи