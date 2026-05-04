Українці, які проживають у Німеччині, можуть претендувати на соціальне житло, однак для цього необхідно отримати спеціальний документ — Wohnberechtigungsschein (WBS). Саме він підтверджує право орендувати квартиру з державною підтримкою. Про це пише Visitukraine.today з посиланням на relocate.to.
Соціальне житло для українців у Німеччині: хто може подати заявку
Що таке WBS?
Wohnberechtigungsschein — це офіційне свідоцтво, яке підтверджує, що дохід домогосподарства відповідає встановленим критеріям. Тільки за наявності цього документа можна укласти договір оренди на соціальне житло (Sozialwohnung).
Важливо: WBS не гарантує отримання квартири. Це лише доступ до ринку соціального житла. Після отримання документа потрібно самостійно шукати варіанти, конкурувати з іншими заявниками та часто чекати у черзі.
Хто видає WBS у Німеччині?
Оформлення документа відбувається у місцевих органах влади за місцем проживання. Назва установи залежить від федеральної землі, але найчастіше це:
- Wohnungsamt (житловий відділ);
- Sozialamt (соціальний відділ);
- Stadt / Gemeinde / Kreisverwaltung (міська або районна адміністрація).
Подавати заяву потрібно саме у тому місті чи громаді, де ви офіційно проживаєте.
Чи можуть українці з тимчасовим захистом отримати WBS?
Так, українці зі статусом тимчасового захисту (§ 24 AufenthG) мають право подаватися на WBS. Основні вимоги:
- наявність чинного Aufenthaltstitel;
- легальне перебування в країні;
- дохід у межах встановлених лімітів.
У деяких випадках органи можуть звертати увагу на строк дії посвідки. Якщо він закінчується найближчим часом, можуть попросити спочатку продовжити документи.
У складних ситуаціях — наприклад, при відмові або нестандартних умовах перебування — варто звернутися до міграційних юристів. Через Visit Ukraine українці можуть отримати фахову консультацію та супровід, що допоможе уникнути помилок і правильно оформити документи.
Як подати заяву
Процедура подання залежить від регіону:
1. Берлін. Заяву подають через Bezirksamt (районну адміністрацію), зазвичай у Wohnungsamt. Доступні різні рівні WBS (140/160/180), які визначають допустимий рівень доходу.
2. Гамбург. Подача здійснюється через Bezirksamt або онлайн через Hamburg Service із можливістю завантаження документів.
3. Північний Рейн-Вестфалія (NRW). У таких містах, як Кельн чи Дюссельдорф, заяву подають через місцеві адміністрації. Важливо: WBS, виданий у NRW, діє лише в межах цієї землі.
4. Саксонія. Процедура подання описана на офіційних порталах землі, звертатися потрібно до місцевих органів влади.
5. Баварія. У Мюнхені діє окрема система SOWON — класичний WBS тут не використовується.
Які доходи дозволяють отримати WBS?
Основний критерій — рівень доходу домогосподарства. Зазвичай враховуються всі особи, які проживатимуть у квартирі. Орієнтовні ліміти:
- 1 особа — до ~16 800 € на рік;
- 2 особи — до ~25 200 €;
- кожна додаткова особа — +4 200 €;
- кожна дитина — +700 €.
Точні суми залежать від регіону та програми.
Що робити після отримання WBS?
Після отримання документа починається найскладніший етап — пошук житла. Соціальних квартир у Німеччині обмежена кількість, тому конкуренція висока.
Шукати житло можна:
- на офіційних сайтах міст і муніципальних компаній;
- на спеціалізованих платформах (Wohnungsbörse, WG-Gesucht);
- через організації, що допомагають біженцям.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», Німеччина вперше з 2015 року опустилася на четверте місце серед країн Європейського Союзу за кількістю поданих заяв про надання притулку. До цього впродовж низки років ФРН лідирувала у відповідній статистиці.
Найбільше заяв про надання притулку надійшло від вихідців із Венесуели (21 542), Афганістану (21 402) та Бангладеш (9738).
На четвертому місці — заяви від громадян Туреччини, на п'ятому — Сирії. Порівняно з першим кварталом минулого року кількість заяв про надання притулку в ЄС від сирійців скоротилася на 63 відсотки — до 5556.
Від громадян України в першому кварталі 2026 року зареєстрували 4073 клопотання про надання притулку. Це на 57 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року.
