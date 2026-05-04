4 травня 2026, 16:36

Соціальне житло для українців у Німеччині: хто може подати заявку

Українці, які проживають у Німеччині, можуть претендувати на соціальне житло, однак для цього необхідно отримати спеціальний документ — Wohnberechtigungsschein (WBS). Саме він підтверджує право орендувати квартиру з державною підтримкою. Про це пише Visitukraine.today з посиланням на relocate.to.

Що таке WBS?

Wohnberechtigungsschein — це офіційне свідоцтво, яке підтверджує, що дохід домогосподарства відповідає встановленим критеріям. Тільки за наявності цього документа можна укласти договір оренди на соціальне житло (Sozialwohnung).

Важливо: WBS не гарантує отримання квартири. Це лише доступ до ринку соціального житла. Після отримання документа потрібно самостійно шукати варіанти, конкурувати з іншими заявниками та часто чекати у черзі.

Хто видає WBS у Німеччині?

Оформлення документа відбувається у місцевих органах влади за місцем проживання. Назва установи залежить від федеральної землі, але найчастіше це:

  • Wohnungsamt (житловий відділ);
  • Sozialamt (соціальний відділ);
  • Stadt / Gemeinde / Kreisverwaltung (міська або районна адміністрація).

Подавати заяву потрібно саме у тому місті чи громаді, де ви офіційно проживаєте.

Чи можуть українці з тимчасовим захистом отримати WBS?

Так, українці зі статусом тимчасового захисту (§ 24 AufenthG) мають право подаватися на WBS. Основні вимоги:

  • наявність чинного Aufenthaltstitel;
  • легальне перебування в країні;
  • дохід у межах встановлених лімітів.

У деяких випадках органи можуть звертати увагу на строк дії посвідки. Якщо він закінчується найближчим часом, можуть попросити спочатку продовжити документи.

У складних ситуаціях — наприклад, при відмові або нестандартних умовах перебування — варто звернутися до міграційних юристів. Через Visit Ukraine українці можуть отримати фахову консультацію та супровід, що допоможе уникнути помилок і правильно оформити документи.

Як подати заяву

Процедура подання залежить від регіону:

1. Берлін. Заяву подають через Bezirksamt (районну адміністрацію), зазвичай у Wohnungsamt. Доступні різні рівні WBS (140/160/180), які визначають допустимий рівень доходу.

2. Гамбург. Подача здійснюється через Bezirksamt або онлайн через Hamburg Service із можливістю завантаження документів.

3. Північний Рейн-Вестфалія (NRW). У таких містах, як Кельн чи Дюссельдорф, заяву подають через місцеві адміністрації. Важливо: WBS, виданий у NRW, діє лише в межах цієї землі.

4. Саксонія. Процедура подання описана на офіційних порталах землі, звертатися потрібно до місцевих органів влади.

5. Баварія. У Мюнхені діє окрема система SOWON — класичний WBS тут не використовується.

Які доходи дозволяють отримати WBS?

Основний критерій — рівень доходу домогосподарства. Зазвичай враховуються всі особи, які проживатимуть у квартирі. Орієнтовні ліміти:

  • 1 особа — до ~16 800 € на рік;
  • 2 особи — до ~25 200 €;
  • кожна додаткова особа — +4 200 €;
  • кожна дитина — +700 €.

Точні суми залежать від регіону та програми.

Що робити після отримання WBS?

Після отримання документа починається найскладніший етап — пошук житла. Соціальних квартир у Німеччині обмежена кількість, тому конкуренція висока.

Шукати житло можна:

  • на офіційних сайтах міст і муніципальних компаній;
  • на спеціалізованих платформах (Wohnungsbörse, WG-Gesucht);
  • через організації, що допомагають біженцям.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Німеччина вперше з 2015 року опустилася на четверте місце серед країн Європейського Союзу за кількістю поданих заяв про надання притулку. До цього впродовж низки років ФРН лідирувала у відповідній статистиці.

Найбільше заяв про надання притулку надійшло від вихідців із Венесуели (21 542), Афганістану (21 402) та Бангладеш (9738).

На четвертому місці — заяви від громадян Туреччини, на п'ятому — Сирії. Порівняно з першим кварталом минулого року кількість заяв про надання притулку в ЄС від сирійців скоротилася на 63 відсотки — до 5556.

Від громадян України в першому кварталі 2026 року зареєстрували 4073 клопотання про надання притулку. Це на 57 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
