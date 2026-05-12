Пальне, ціни, імпорт та ВВП: як війна на Близькому Сході вплине на українську економіку

З огляду на високу невизначеність НБУ розглядає різні сценарії розвитку війни на Близькому Сході. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Два сценарії НБУ

Базовий сценарій передбачає поступове зниження напруженості з кінця ІІ кварталу та зниження ціни на нафту марки Brent до $80 за бар. наприкінці 2026 року.

Альтернативний — тривалішу війну та вартість нафти не нижче $100 за бар. до кінця 2026 року.

Як це вплине на ціни та економіку України

Інфляція

Світові ціни на нафту швидко транслюються у внутрішній ціновий тиск через високу імпортозалежність України від пального. Крім того, значний ефект матимуть вторинні ефекти, зокрема зростання логістичних витрат бізнесу поступово переноситиметься на вартість широкого спектру товарів і послуг.

ВВП

Подорожчання енергоносіїв пригнічує економічну активність. Зростання собівартості в енергоємних та транспортно залежних галузях знижує їх маржинальність і змушує бізнес скорочувати виробництво. Це створює додаткові перешкоди для економічного відновлення.

Зовнішня торгівля

Подорожчання нафти та природного газу збільшує витрати на імпорт енергоносіїв для підтримання оборонних потреб і ділової активності. Додатковим чинником здорожчання імпорту є ринок добрив. Частково ці ефекти компенсуватимуться підвищенням цін на продовольчі товари та металургійну продукцію, які експортує Україна. Крім того, очікується зростання попиту на українські оборонні технології.

Безпека

Перегляд геополітичних пріоритетів ключовими партнерами створює як нові можливості, так і ризики для України. Водночас вищі ціни на енергоносії збільшують фінансовий ресурс агресора, хоча й не вирішують його структурних проблем, що надалі накопичуються.

НБУ оперативно реагуватиме на зміну зовнішніх умов, фокусуючись на збереженні макрофінансової стабільності та мінімізації негативного впливу зовнішніх шоків на економіку. У разі зростання ризиків для цінової динаміки НБУ буде готовий посилити монетарні умови.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», інфляція залишалася помірною, але перевищила траєкторію січневого прогнозу НБУ, передусім через посилення тиску на виробничі витрати бізнесу внаслідок подорожчання енергоресурсів.