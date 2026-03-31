Баффет заявив, що занадто рано продав акції Apple

Колишній очільник інвестиційного конгломерату Berkshire Hathaway Воррен Баффет запевняє, що готовий знову масово скуповувати акції Apple у разі зниження їхньої вартості. Гучні заяви про довіру до виробника iPhone лунають на тлі того, що минулого року його компанія зафіксувала прибутки та ліквідувала частку в техногіганті на колосальну суму. Про це повідомляє Benzinga 31 березня.

Публічні дифірамби після масового розпродажу

У вівторок Баффет виступив в ефірі фінансової програми CNBC «Squawk Box». У своєму коментарі він щедро роздавав компліменти генеральному директору Apple Тіму Куку. Баффет припустив, що нинішній очільник навіть перевершив покійного співзасновника Стіва Джобса. Назвавши продукти компанії «видатними», він заявив про повну впевненість у її майбутньому.

Коментуючи ліквідацію активів на 100 мільярдів доларів минулого року, Баффет обережно заявив: «Я продав Apple занадто рано», але одразу уточнив, що не шкодує про це рішення. Попри безпрецедентне скорочення частки, він підкреслив, що папери виробника електроніки залишаються «найбільшою єдиною інвестицією» його конгломерату. Окремо інвестор торкнувся теми антимонопольного регулювання: на його думку, уряд США не запроваджуватиме жорстких правил проти корпорацій рівня Apple (так званого Big Tech), оскільки законодавці самі є користувачами цих продуктів і не захочуть їх «знищувати».

Реальність портфеля та структурні зміни в Berkshire

Втім, реальні фінансові дії фонду виглядають інакше. Починаючи з 2024 року, Berkshire Hathaway методично урізає свою частку в Apple. У третьому кварталі конгломерат учергове скоротив позицію, залишивши на балансі 238 212 764 акцій, і паралельно відкрив нову позицію в паперах материнської компанії Google — Alphabet Inc. Тим не менш, Apple досі становить близько 23% інвестиційного портфеля Berkshire. За офіційною версією, збереження цієї позиції пояснюється потужними грошовими потоками компанії, програмами викупу власних акцій (байбеками) та стабільним зростанням, що нібито відповідає стратегії Баффета.

На попередніх зустрічах Баффет неодноразово використовував подібну риторику щодо Тіма Кука. Зокрема, на щорічних зборах акціонерів у 2025 році він сказав: «Мені дещо ніяково визнавати, що Тім Кук заробив для Berkshire значно більше грошей, ніж я коли-небудь заробляв для компанії». Він також додав: «Ніхто, крім Стіва, не зміг би створити Apple, але ніхто, крім Тіма, не зміг би розвинути її так, як це сталося».

Тим часом у самому Berkshire Hathaway відбулися тектонічні управлінські зміни. На початку 2026 року генеральним директором конгломерату офіційно став Грег Абель. Корпорація стикається з внутрішніми проблемами: фінансовий звіт за 2025 рік зафіксував загальне зниження інвестиційного прибутку та прямі витрати на знецінення активів, пов'язані з позиціями у продовольчому гіганті Kraft Heinz та нафтогазовій компанії Occidental Petroleum.