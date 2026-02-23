Multi від Мінфін
23 лютого 2026, 15:26

Ми платимо за минулі кредити на будівництво доріг більше, ніж виділяємо — перший заступник голови транспортного комітету ВР

У 2020−2023 роках лише з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг було витрачено понад 300 млрд грн — це найбільший обсяг фінансування за всю історію незалежності. Окремо залучалися кредитні кошти, за якими держава нині сплачує 15−19 млрд грн щороку у вигляді відсотків і погашення тіла боргу. Попри масштабні витрати, стан частини автошляхів залишається проблемним. Про це написала у фейсбуці перший заступник голови транспортного комітету ВР Юлія Клименко.

У 2020−2023 роках лише з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг було витрачено понад 300 млрд грн — це найбільший обсяг фінансування за всю історію незалежності.
Фото: facebook.com/Klymenko.me

Фінансування у 2026 році

За словами Клименко, у державному бюджеті на 2026 рік на утримання доріг (без капітального відновлення) передбачено 12,6 млрд грн. Водночас на погашення боргів за кредитами, залученими у 2019−2023 роках, планується спрямувати близько 15 млрд грн. Таким чином, обсяг коштів на обслуговування боргу перевищує видатки на саме утримання дорожньої мережі.

«При цьому зазначені кошти ще не розподілені Кабінетом міністрів, що унеможливлює їх повноцінне використання. Частина фінансування має бути спрямована на прифронтові дороги, які використовуються для евакуації цивільних та транспортування поранених військових», — написала вона.

За оцінками урядовців, найближчим часом капітального ремонту та масштабного відновлення доріг не передбачається без залучення додаткових ресурсів.

Що пропонує Клименко

Серед запропонованих підходів до вирішення ситуації:

  1. Розслідування можливих порушень — у разі виявлення ознак халатності, змови або розкрадання коштів під час ремонту доріг, а також фактів корупції, зокрема щодо перевантаження великогабаритного транспорту.

  2. Виконання гарантійних зобов’язань — у разі руйнування дорожнього покриття в межах гарантійного строку підрядник має здійснювати ремонт за власний рахунок.

  3. Залучення інвесторів та концесійних механізмів — можливе будівництво нових, у тому числі платних доріг для вантажного транспорту з метою розвантаження існуючої мережі та стимулювання економіки.

Питання якості виконаних робіт, гарантійних умов та відповідальності підрядників залишається актуальним для подальшої публічної дискусії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
AP1
AP1
23 лютого 2026, 16:17
#
Велике крадівництво вилазить боком. Буває.
