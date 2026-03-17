12,6 млрд грн на дороги у 2026 році: уряд розподілив кошти на ремонт та утримання трас

Уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Скільки витратять на ремонт доріг

За її словами, з цієї суми 4,6 млрд грн буде спрямовано безпосередньо на поточні ремонтні роботи.

«Додатково виділяємо 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху», — повідомила Очільниця Уряду.

Прем'єр-міністр зазначила, що Міністерству розвитку громад та територій разом з Агентством відновлення поставлено завдання суттєво пришвидшити темпи виконання дорожніх робіт.

Поточний ремонт на трасах міжнародного значення має бути завершений до 1 травня. Усі основні роботи планується виконати до 1 червня 2026 року.

Скільки коштує ремонт доріг

За словами першого заступника голови транспортного комітету ВР Юлії Клименко, у 2020−2023 роках лише з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг було витрачено понад 300 млрд грн — це найбільший обсяг фінансування за всю історію незалежності. Окремо залучалися кредитні кошти, за якими держава нині сплачує 15−19 млрд грн щороку у вигляді відсотків і погашення тіла боргу. Попри масштабні витрати, стан частини автошляхів залишається проблемним.

За словами Клименко, у державному бюджеті на 2026 рік на утримання доріг (без капітального відновлення) передбачено 12,6 млрд грн. Водночас на погашення боргів за кредитами, залученими у 2019−2023 роках, планується спрямувати близько 15 млрд грн. Таким чином, обсяг коштів на обслуговування боргу перевищує видатки на саме утримання дорожньої мережі.