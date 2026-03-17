Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
17 березня 2026, 8:00

12,6 млрд грн на дороги у 2026 році: уряд розподілив кошти на ремонт та утримання трас

Уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Скільки витратять на ремонт доріг

За її словами, з цієї суми 4,6 млрд грн буде спрямовано безпосередньо на поточні ремонтні роботи.

«Додатково виділяємо 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху», — повідомила Очільниця Уряду.

Прем'єр-міністр зазначила, що Міністерству розвитку громад та територій разом з Агентством відновлення поставлено завдання суттєво пришвидшити темпи виконання дорожніх робіт.

Поточний ремонт на трасах міжнародного значення має бути завершений до 1 травня. Усі основні роботи планується виконати до 1 червня 2026 року.

Скільки коштує ремонт доріг

За словами першого заступника голови транспортного комітету ВР Юлії Клименко, у 2020−2023 роках лише з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг було витрачено понад 300 млрд грн — це найбільший обсяг фінансування за всю історію незалежності. Окремо залучалися кредитні кошти, за якими держава нині сплачує 15−19 млрд грн щороку у вигляді відсотків і погашення тіла боргу. Попри масштабні витрати, стан частини автошляхів залишається проблемним.

За словами Клименко, у державному бюджеті на 2026 рік на утримання доріг (без капітального відновлення) передбачено 12,6 млрд грн. Водночас на погашення боргів за кредитами, залученими у 2019−2023 роках, планується спрямувати близько 15 млрд грн. Таким чином, обсяг коштів на обслуговування боргу перевищує видатки на саме утримання дорожньої мережі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
