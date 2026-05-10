10 травня 2026, 9:42

Ф'ючерси на картоплю злетіли на 700%

Ціни на картоплю на біржі підскочили більш ніж на 700% за кілька тижнів — з 2,5 євро до 18,5 євро за 100 кг. Про це пише Euronews.

В чому причина

Ціна 18,5 євро насправді все ще дуже низька порівняно з тим, де ринок картоплі був останні два роки. Це пов’язано з основним фізичним ринком у Європі, який зараз страждає від значного надлишку пропозиції.

Після дефіциту та високих цін у попередні сезони фермери в таких країнах, як Бельгія, Нідерланди, Франція та Німеччина, значно розширили посівні площі.

Тоді сприятливі погодні умови дали надзвичайно великі врожаї, створивши значний надлишок на європейському ринку. У результаті переробники та експортери намагалися поглинути пропозицію, різко знизивши вихідні ціни на ферми.

Повідомляється, що деякі картоплі нижчої якості, призначені для годування тварин або промислового використання, торгуються за надзвичайно низькими або навіть негативними цінами. У таких випадках виробники можуть ефективно оплачувати витрати на транспортування або утилізацію, щоб перемістити надлишок запасів зі своїх ферм.

Цитований контрольний показник 18.50 євро зазвичай відноситься до «free-buy» картоплі, що продається на відкритому ринку, а не до картоплі, на яку вже поширюються контракти з фіксованою ціною між виробниками та переробниками.

Незважаючи на те, що ця ціна перевищує негативні значення, які спостерігаються на вторинних ринках, багато виробників все ще вважають її фінансово нежиттєздатною, оскільки витрати на виробництво, включаючи паливо, добрива, зберігання та електроенергію, значно зросли.

Контраст між слабкими фізичними цінами та різкими коливаннями фінансових орієнтирів відображає різницю між ринками торгівлі товарами та реальним ланцюгом постачання сільськогосподарської продукції.

Фінансові ринки можуть сильно реагувати на нестабільність, очікування щодо майбутніх врожаїв, погодні ризики, експортний попит або потенційні поправки на пропозицію, навіть якщо поточні фізичні запаси залишаються надмірними.

Іншими словами, значне відсоткове збільшення фінансових інструментів, пов’язаних з картоплею, не означає, що картопля раптово стала дорогою в Європі, натомість це відображає нестабільність на ринку, який намагається оцінити майбутні умови, пов’язані з поточною нестабільністю.

Негативні наслідки війни в Ірані

Конфлікт на Близькому Сході серйозно перешкоджав експорту основних хімічних речовин і мінералів, необхідних для промислового землеробства, що призвело до широко поширених побоювань щодо глобальної продовольчої безпеки.

Оскільки картопля є культурою з інтенсивним вмістом поживних речовин, раптова відсутність доступних добрив має прямі наслідки для майбутньої врожайності та поточної ринкової оцінки.

Що ще гірше, регіональна нестабільність зробила первинні судноплавні шляхи все більш небезпечними, ускладнюючи логістику торгівлі сільськогосподарською продукцією.

За даними ООН, приблизно третина світових добрив, таких як сечовина, калій, аміак і фосфати, зазвичай проходить через нині заблоковану Ормузьку протоку.

У відповідь на ці зростаючі витрати та невизначеність трейдери, здається, переоцінюють ф’ючерсні контракти та більше не віддають пріоритету поточній реальності надлишку пропозиції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

R S
10 травня 2026, 11:07
Спекулянты разгоняют цены на продукты питания.
Exba
10 травня 2026, 11:43
У бацьки праздник
