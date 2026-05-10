10 травня 2026, 14:17

В Податковій нагадали бізнесу правила легальної торгівлі пальним

Державна податкова служба України оприлюднила оновлені правила для підприємців, які працюють із пальним. У відомстві наголосили, що без належної ліцензії будь-яка діяльність у цій сфері є порушенням, повідомляє пресслужба.

Державна податкова служба України оприлюднила оновлені правила для підприємців, які працюють із пальним.

Правила легальної торгівлі

У ДПС підкреслюють, що для легальної роботи необхідно мати:

  • ліцензію на оптову торгівлю — для постачання пального великими партіями;
  • ліцензію на роздрібну торгівлю — для продажу кінцевим споживачам.

Винятком є фасоване пальне до 5 літрів. Податкова пояснює, що його дозволено реалізовувати без ліцензійних процедур.

Прив'язка до місця діяльності

Податкова окремо звернула увагу на територіальну прив'язку бізнесу:

  • оптова торгівля здійснюється лише з визначених місць або юридичної адреси компанії;
  • роздріб — виключно через кожну окрему АЗС або спеціалізований пункт продажу.

Будь-яка торгівля поза зареєстрованими об'єктами допускається лише у виняткових випадках і за умови офіційного обліку та дозволів.

Реалізація пального кінцевим споживачам можлива тільки через:

  • автозаправні станції;
  • газозаправні комплекси;
  • спеціалізовані торгові точки.

Окремо дозволено доставку скрапленого газу в балонах мобільними засобами. Однак це можливо лише за умови повної реєстрації транспорту та використання касової техніки.

У ДПС наголошують, що дотримання вимог спрямоване на зменшення тіньового обігу пального, підвищення контролю та забезпечення безпеки на ринку. Регулятор підкреслює: порушення правил загрожує бізнесу штрафами та анулюванням ліцензій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
