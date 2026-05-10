Державна податкова служба України оприлюднила оновлені правила для підприємців, які працюють із пальним. У відомстві наголосили, що без належної ліцензії будь-яка діяльність у цій сфері є порушенням, повідомляє пресслужба.
В Податковій нагадали бізнесу правила легальної торгівлі пальним
Правила легальної торгівлі
У ДПС підкреслюють, що для легальної роботи необхідно мати:
- ліцензію на оптову торгівлю — для постачання пального великими партіями;
- ліцензію на роздрібну торгівлю — для продажу кінцевим споживачам.
Винятком є фасоване пальне до 5 літрів. Податкова пояснює, що його дозволено реалізовувати без ліцензійних процедур.
Прив'язка до місця діяльності
Податкова окремо звернула увагу на територіальну прив'язку бізнесу:
- оптова торгівля здійснюється лише з визначених місць або юридичної адреси компанії;
- роздріб — виключно через кожну окрему АЗС або спеціалізований пункт продажу.
Будь-яка торгівля поза зареєстрованими об'єктами допускається лише у виняткових випадках і за умови офіційного обліку та дозволів.
Реалізація пального кінцевим споживачам можлива тільки через:
- автозаправні станції;
- газозаправні комплекси;
- спеціалізовані торгові точки.
Окремо дозволено доставку скрапленого газу в балонах мобільними засобами. Однак це можливо лише за умови повної реєстрації транспорту та використання касової техніки.
У ДПС наголошують, що дотримання вимог спрямоване на зменшення тіньового обігу пального, підвищення контролю та забезпечення безпеки на ринку. Регулятор підкреслює: порушення правил загрожує бізнесу штрафами та анулюванням ліцензій.
