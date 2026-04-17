OnlyFans продає до 20% акцій за $3 млрд та запускає власний банк

OnlyFans перебуває на фінальній стадії переговорів щодо продажу менш ніж 20% своїх акцій інвестиційному фонду Architect Capital із Сан-Франциско. Угода, яка оцінює компанію у понад 3 мільярди доларів , стане першим залученням зовнішнього капіталу після смерті засновника платформи Леоніда Радвінського наприкінці березня. Про це повідомляє Financial Times.

Зміна формату угоди та структура власності

Очікується, що домовленості можуть бути підписані вже наступного місяця, хоча, за словами трьох джерел, знайомих із ситуацією, в останній момент ще можуть виникнути перешкоди. Після завершення транзакції контроль над OnlyFans залишиться в сімейного трасту Радвінських, яким нині керує вдова засновника Кеті. Це ключова відмінність від попередніх обговорень: наприкінці минулого року видання Wall Street Journal повідомляло, що Architect Capital вів ексклюзивні переговори про купівлю мажоритарного (контрольного) пакета акцій. Тоді компанію оцінювали у понад 5 мільярдів доларів. Рішення продати лише міноритарну частку без передачі контролю призвело до зниження оціночної вартості платформи до поточних 3 мільярдів.

Для фінансування цієї покупки Architect Capital використовує структуру спеціального призначення (SPV) — механізм, який дозволяє фонду залучати гроші інших співінвесторів, не витрачаючи виключно власний капітал. Раніше платформою також цікавилися інші покупці, зокрема лос-анджелеська компанія Forest Road Company, яку підтримують британські мільярдери Девід та Саймон Рубени. Просування переговорів з Architect Capital свідчить, що інші претенденти або вибули з процесу, або їхня участь відкладена для можливих майбутніх раундів продажу акцій.

Спадщина Радвінського та управління платформою

Україно-американський підприємець Леонід Радвінський придбав компанію Fenix International, яка є оператором OnlyFans, у 2018 році. За час його керівництва нішевий проєкт перетворився на один із найуспішніших технологічних стартапів Великої Британії та провідну глобальну платформу в індустрії контенту для дорослих. Після того, як 43-річний Радвінський помер від раку, управління акціями перейшло до сімейного трасту, а його дружина Кеті очолила процес продажу.

Спроби залучити зовнішні інвестиції в OnlyFans робилися неодноразово, але постійно призупинялися, а останнім часом ускладнилися через хворобу та смерть власника. За словами джерела, наближеного до переговорів, нинішня угода розглядається не просто як залучення грошей, а як крок для забезпечення більшої стабільності для бізнесу, який залишається надзвичайно прибутковим в умовах зміни керівництва.

Фінансові показники та нові продукти

OnlyFans є однією з найприбутковіших приватних технологічних компаній у світі. За останній звітний рік користувачі витратили на платформі 7,2 мільярда доларів — ці кошти складаються з оплати підписок на авторів, чайових та платежів за виконання спеціальних запитів. Завдяки концентрованій структурі власності торік компанія виплатила рекордні 701 мільйон доларів дивідендів, які надійшли родині Радвінського.

Основу бізнес-моделі платформи становить контент для дорослих, що дозволяє секс-працівникам заробляти без посередників. Попри розширення в інші ніші, такі як фітнес, кулінарія та музика, дорослий контент залишається головним джерелом доходу.

У межах нової угоди OnlyFans планує спільно з Architect Capital розробити власні фінансові сервіси для своїх авторів. Оскільки традиційні банки часто обмежують або відмовляють в обслуговуванні представникам індустрії для дорослих, платформа має намір запропонувати їм платіжні картки, банківські послуги та інструменти для згладжування доходів (розподілу нерівномірних заробітків). Це дозволить компанії створити нове джерело прибутку, що виходитиме за межі звичних комісій з транзакцій.