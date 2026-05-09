Бюджет-2026 переглянуть: стало відомо, на що витратять додаткові 1,56 трлн грн

Кабмін схвалив законопроєкт про внесення змін до закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. Зміни пов'язані з надходженням до України фінансової підтримки від Євросоюзу — 45 млрд євро — та спрямовані передусім на зміцнення обороноздатності держави. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Чому вносяться зміни?

Європейський Парламент ухвалив пакет рішень про надання Україні критично важливої фінансової підтримки — Ukraine Support Loan — загальним обсягом до 90 млрд євро на 2026−2027 роки.

У 2026 році до державного бюджету України надійде перша половина цього пакету — 45 млрд євро (2,221 трлн грн за середньорічним курсом), з яких:

13,2 млрд євро — бюджетна підтримка для соціально-гуманітарних потреб;

31,8 млрд євро — підтримка обороноздатності та безпеки держави.

Саме для того, щоб ці кошти були законодавчо закріплені та могли бути використані за призначенням, Міністерство фінансів підготувало відповідні зміни до держбюджету.

Доходи держбюджету-2026 зростуть на 2,291 трлн грн (з урахуванням проєкту змін доходи складатимуть майже 5,196 трлн грн) завдяки трьом джерелам:

фінансова підтримка ЄС (механізм посиленого співробітництва) — 2,221 трлн грн;

додаткові надходження в межах виконання Плану України (реалізація ініціативи ЄС «Ukraine Facility») — 47,7 млрд грн;

збільшення надходжень від ПДФО за рахунок збільшення обсягу грошового забезпечення військових — 22,6 млрд гривень.

Окрім того, головні розпорядники коштів державного бюджету подали пропозиції щодо скорочення видатків на 276,3 млн грн відповідно до протокольного доручення Кабінету Міністрів.

Як зміниться дефіцит бюджету?

Завдяки значному обсягу зовнішньої підтримки у формі грантів, дефіцит державного бюджету зменшиться на 651,5 млрд грн — з 18,5% до 12,1% ВВП (скорочення на 6,4%).

Що змінюється у видатках?

Оборона та безпека

Ключова зміна — суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Зростання складатиме 1,56 трлн гривень (загальний ресурс на оборону та безпеку з урахуванням проєкту змін складатиме 4,367 трлн грн):

+1,397 трлн грн на підвищення обороноздатності і безпеки держави (це гроші, які Україна отримає за позикою ЄС в цьому році на оборонні потреби. Відображаються в новій окремій програмі по спеціальному фонду),

+152,26 млрд грн для забезпечення ЗСУ (це переважно грошове забезпечення),

+14,58 млрд грн — на поповнення резерву коштів для сектору безпеки і оборони (програма Мінфіну, з якої вони закривають першочергові потреби),

+3,15 млрд грн на розвиток ОПК (кошти спеціального фонду за рахунок збільшення надходжень від «військового ПДФО»),

+2,13 млрд грн для Держспецтранспорту (під Міноборони),

+9,91 млрд грн для Нацгвардії (тут грошове забезпечення і зброя разом),

+6,79 млрд грн для Державної прикордонної служби (так само),

+4,8 млрд грн для Держспецзв’язку (дрони),

+2,47 млрд грн для СБУ (переважно грошове забезпечення),

+1,83 млрд грн для ГУР МО (грошове забезпечення та зброя),

+ 7,8 млн грн для СЗР.

У законопроєкті також відображено дві важливі новації:

Передбачається зарахування військового збору з 01.07.2026 до спеціального фонду держбюджету і спрямування його на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

За пропозицією Міноборони, надходження від вивізного мита на товари військового призначення та подвійного використання, після його запровадження, спрямовуватимуться на закупівлю та модернізацію озброєння, розвиток оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій та грошове забезпечення військових.

Стійкість регіонів на зиму 2026/27

Окремою новою бюджетною програмою передбачатиметься 40 млрд грн на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

Головна мета — захистити людей від наслідків можливих атак на енергетичну інфраструктуру, забезпечити стале проходження осінньо-зимового сезону 2026/27 року і безперебійне надання комунальних послуг.

Кошти спрямовуватимуться на:

інженерно-технічний захист об'єктів критичної інфраструктури

розподілення теплової генерації (блочно-модульні котельні)

розподілення генерації електричної енергії (когенераційні установки)

резервні джерела живлення для об'єктів тепло- та водопостачання

Резервний фонд

До Резервного фонду державного бюджету додатково спрямовуватиметься 40 млрд гривень. Ці кошти призначені для фінансування непередбачуваних заходів в умовах воєнного стану — зокрема ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією рф.

Що далі?

Законопроєкт передається до Верховної Ради України для розгляду і прийняття. Після підписання Президентом та офіційного опублікування зміни набудуть чинності, що дозволить негайно розпочати фінансування за новими та збільшеними статтями.

Нагадаємо

3 грудня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів. На оборону і безпеку заклали 2 трлн 806,2 млрд грн (27,2% ВВП).