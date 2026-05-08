Нафта дорожчає на тлі відновлення бойових дій між США та Іраном

Ціни на нафту у п’ятницю, 8 травня, пішли вгору після відновлення бойових дій між США та Іраном. Це поставило під загрозу крихке перемир’я та зруйнувало надії на прогрес у відновленні судноплавства через Ормузьку протоку — ключовий маршрут транспортування нафти та скрапленого природного газу (СПГ). Про це повідомляє Reuters.

Станом на 09:50 ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на $0,67 (0,67%) до $100,73 за барель. Американська нафта WTI зросла на $0,45 (0,47%) до $95,26 за барель. На відкритті торгів обидва еталонні сорти додавали понад 3%.

Зростання цін перервало триденне падіння котирувань, яке було спричинене повідомленнями про можливу мирну угоду між США та Іраном. Очікувалося, що домовленість допоможе припинити бойові дії, хоча питання іранської ядерної програми залишалися невирішеними.

Попри нинішнє зростання, за підсумками тижня обидва контракти все ще можуть втратити близько 6%.

Засновниця аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі заявила, що нафтовий ринок перебуває на межі повного розбалансування. За її словами, ціни дедалі менше залежать від реального розвитку війни чи ситуації в Ормузькій протоці.

Причини ескалації

Новий стрибок котирувань стався після того, як Іран звинуватив США у порушенні місячного перемир’я. У Вашингтоні ж заявили, що американські удари були відповіддю на атаку іранських сил по кораблях ВМС США, які проходили через Ормузьку протоку в четвер.

Іранські військові повідомили, що США атакували іранський нафтовий танкер, інше судно та цивільні об'єкти у протоці й на території країни.

Попри новий обмін ударами, президент США Дональд Трамп пізніше заявив журналістам, що режим припинення вогню все ще залишається чинним.

У Vanda Insights вважають, що адміністрація США надто оптимістично оцінює перспективи деескалації, а ринок щоразу реагує на ці сигнали надмірним оптимізмом.

Бойові дії відновилися саме тоді, коли Вашингтон очікував відповіді Ірану на нову мирну пропозицію. Водночас документ не зачіпав суперечливі питання, зокрема вимогу США відновити повноцінне судноплавство через Ормузьку протоку, через яку до війни проходила п’ята частина світових поставок нафти та СПГ.

Аналітик IG Тоні Сайкамор зазначив, що ситуація з постачанням нафти на ринку залишається напруженою.

Розслідування маніпуляцій

Паралельно з бойовими діями в США розгортається фінансовий скандал. Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) розслідує підозрілі операції на суму $7 млрд.

Йдеться про масові «короткі позиції» (ставки на падіння ціни), які розміщувалися на біржах ICE та CME якраз перед офіційними заявами Трампа про затримки атак або введення перемир'я. Це дозволило певним гравцям заробити величезні статки на різких коливаннях ринку.