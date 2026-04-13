13 квітня 2026, 13:50

Війна, зарплати і вигорання: чому український бізнес втрачає працівників

Кожна третя компанія в Україні втрачає більше працівників, ніж рік тому, а кожна четверта — нічого з цим не робить. Про це написала народна депутатка Ніна Южаніна з посиланням на дані Work.ua.

За її словами, згідно з даними дослідження, 35% компаній повідомили про зростання плинності персоналу у порівнянні з минулим роком. У половини (51%) ситуація не змінилася, тоді як лише 14% бізнесів змогли скоротити відтік працівників.

Причини звільнень: не лише гроші

«Основними драйверами кадрових втрат залишаються фінансові та безпекові фактори. Найчастіше працівники залишають компанії через рівень оплати праці (31%). Водночас значний вплив мають і наслідки війни: мобілізація (24%), небезпека та загальна нестабільність (13%), а також вимушена релокація (9%)», — пише Южаніна.

Окремим фактором стає психологічне виснаження — 16% звільнень пов’язані з вигоранням.

У підсумку ринок праці стикається з комплексом причин — економічних, безпекових і психологічних.

Як реагує бізнес

Лише 28% компаній застосовують комплексні підходи до утримання персоналу. Ще 27% намагаються вирішити проблему через підвищення зарплат.

Втім, кожна четверта компанія (25%) взагалі не має системної стратегії утримання працівників.

Інші інструменти залишаються малопоширеними:

  • 6% компаній впроваджують гнучкі формати роботи
  • 7% інвестують у навчання персоналу
  • 4% працюють із зворотним зв’язком
  • лише 3% пропонують психологічну підтримку

Це свідчить про переважання короткострокових рішень над довгостроковими інвестиціями у людський капітал.

Системна проблема для економіки

Южаніна зазначила, що нинішня плинність кадрів виходить за межі окремих компаній. Вона формується під впливом ширших факторів — демографічних змін, війни, рівня доходів та якості робочого середовища.

За відсутності системної реакції як з боку бізнесу, так і на рівні державної політики, дефіцит кадрів може лише посилюватися.

У перспективі це створює ризики не лише для окремих роботодавців, а й для економіки в цілому.

Роман Мирончук
Коментарі - 3

Перший Потужний
Перший Потужний
13 квітня 2026, 14:01
Тому що поліцаї і гобліни з тцк хочуть рубити бабло, а не воювати, тому викрадати на вулиці і відправляти в окоп будуть не того хто має військове звання, підготовку і вміє користуватися бойовою зброєю, а тих хто не знає з якого боку в автомата вилітають кулі.
kadaad1988
kadaad1988
13 квітня 2026, 14:16
Меня никто никуда уже не отправит, я специалист в области строительства и архитектуры с 35 летним стажем, но такие как я никому не нужны! Всякие фирмочки набирают студентов, потому, что ими можно помыкать и управлять…
EconomistPetya
EconomistPetya
13 квітня 2026, 14:39
Барыги жалуются на то что не хотят платить нормальные зарплаты как в Европе. Может быть если бы на стройке или на заводе платили 3000−4000 евро, то сотрудники бы нашлись. Ну, а о тех кто прячется под юбкой у мамы/жены и говорить не приходится, все равно их соберут рано или поздно и отправят защищать страну от агрессора: не умеешь — научим, не хочешь — заставим. Это долг и общественный договор, который не обсуждается.
Новини по темі
Всі новини
