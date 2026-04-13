Кожна третя компанія в Україні втрачає більше працівників, ніж рік тому, а кожна четверта — нічого з цим не робить. Про це написала народна депутатка Ніна Южаніна з посиланням на дані Work.ua.
Війна, зарплати і вигорання: чому український бізнес втрачає працівників
За її словами, згідно з даними дослідження, 35% компаній повідомили про зростання плинності персоналу у порівнянні з минулим роком. У половини (51%) ситуація не змінилася, тоді як лише 14% бізнесів змогли скоротити відтік працівників.
Причини звільнень: не лише гроші
«Основними драйверами кадрових втрат залишаються фінансові та безпекові фактори. Найчастіше працівники залишають компанії через рівень оплати праці (31%). Водночас значний вплив мають і наслідки війни: мобілізація (24%), небезпека та загальна нестабільність (13%), а також вимушена релокація (9%)», — пише Южаніна.
Окремим фактором стає психологічне виснаження — 16% звільнень пов’язані з вигоранням.
У підсумку ринок праці стикається з комплексом причин — економічних, безпекових і психологічних.
Як реагує бізнес
Лише 28% компаній застосовують комплексні підходи до утримання персоналу. Ще 27% намагаються вирішити проблему через підвищення зарплат.
Втім, кожна четверта компанія (25%) взагалі не має системної стратегії утримання працівників.
Інші інструменти залишаються малопоширеними:
- 6% компаній впроваджують гнучкі формати роботи
- 7% інвестують у навчання персоналу
- 4% працюють із зворотним зв’язком
- лише 3% пропонують психологічну підтримку
Це свідчить про переважання короткострокових рішень над довгостроковими інвестиціями у людський капітал.
Системна проблема для економіки
Южаніна зазначила, що нинішня плинність кадрів виходить за межі окремих компаній. Вона формується під впливом ширших факторів — демографічних змін, війни, рівня доходів та якості робочого середовища.
За відсутності системної реакції як з боку бізнесу, так і на рівні державної політики, дефіцит кадрів може лише посилюватися.
У перспективі це створює ризики не лише для окремих роботодавців, а й для економіки в цілому.
Тому що поліцаї і гобліни з тцк хочуть рубити бабло, а не воювати, тому викрадати на вулиці і відправляти в окоп будуть не того хто має військове звання, підготовку і вміє користуватися бойовою зброєю, а тих хто не знає з якого боку в автомата вилітають кулі.