@Війна, зарплати і вигорання: чому український бізнес втрачає працівників

Кожна третя компанія в Україні втрачає більше працівників, ніж рік тому, а кожна четверта — нічого з цим не робить. Про це написала народна депутатка Ніна Южаніна з посиланням на дані Work.ua.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За її словами, згідно з даними дослідження, 35% компаній повідомили про зростання плинності персоналу у порівнянні з минулим роком. У половини (51%) ситуація не змінилася, тоді як лише 14% бізнесів змогли скоротити відтік працівників.

Причини звільнень: не лише гроші

«Основними драйверами кадрових втрат залишаються фінансові та безпекові фактори. Найчастіше працівники залишають компанії через рівень оплати праці (31%). Водночас значний вплив мають і наслідки війни: мобілізація (24%), небезпека та загальна нестабільність (13%), а також вимушена релокація (9%)», — пише Южаніна.

Окремим фактором стає психологічне виснаження — 16% звільнень пов’язані з вигоранням.

У підсумку ринок праці стикається з комплексом причин — економічних, безпекових і психологічних.

Як реагує бізнес

Лише 28% компаній застосовують комплексні підходи до утримання персоналу. Ще 27% намагаються вирішити проблему через підвищення зарплат.

Втім, кожна четверта компанія (25%) взагалі не має системної стратегії утримання працівників.

Інші інструменти залишаються малопоширеними:

6% компаній впроваджують гнучкі формати роботи

7% інвестують у навчання персоналу

4% працюють із зворотним зв’язком

лише 3% пропонують психологічну підтримку

Це свідчить про переважання короткострокових рішень над довгостроковими інвестиціями у людський капітал.

Системна проблема для економіки

Южаніна зазначила, що нинішня плинність кадрів виходить за межі окремих компаній. Вона формується під впливом ширших факторів — демографічних змін, війни, рівня доходів та якості робочого середовища.

За відсутності системної реакції як з боку бізнесу, так і на рівні державної політики, дефіцит кадрів може лише посилюватися.

У перспективі це створює ризики не лише для окремих роботодавців, а й для економіки в цілому.