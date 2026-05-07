Роберт Кійосакі назвав чотири необхідні активи для виживання

Автор книги про фінанси «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі назвав криптовалюти та інші активи, які, на його думку, можуть стати «рятувальним плотом» в умовах фінансової кризи та «пенсійної катастрофи», що насувається. Про це написав Кійосакі у соцмережі Х.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що прогнозує Кійосакі

Кійосакі прогнозує, що 2026 стане часом серйозних потрясінь для покоління бебі-бумерів, що народилися з 1946 по 1964 роки.

Пісатенль-інвестор стверджує, що це покоління покладає надто великі надії на пенсійні накопичення, які можуть знецінитися через інфляцію, що росте, і знецінення американського долара. Багато десятиліть пенсійні фонди вважали казначейські облігації США найбезпечнішим активом, проте зараз ситуація змінилася, переконаний досвідчений інвестор.

Через війну на Близькому Сході нафта стабільно тримається понад $100 за барель, розганяючи інфляцію. У таких умовах прибутковість американського держборгу більше не компенсує девальвацію долара, тож інвестори втрачають купівельну спроможність.

«Протягом багатьох років я рекомендую купувати справжнє золото, срібло, біткоін та ефір. Ці активи можуть закласти міцну основу для фінансового майбутнього. Поперед нас чекає непроста світова економіка», — написав Кійосакі в соцмережі Х.

Що говорив раніше Кійосакі

Кілька місяців тому підприємець назвав $6000 найбільш оптимальною ціною для придбання біткоїну, пообіцявши знову купувати криптовалюту, якщо вона повернеться до цієї позначки.

Раніше Кійосакі припустив, що цього року курс біткоїну досягне $250 000, і висловив упевненість у зростанні ефіру, оскільки на базі блокчейну Ефіріуму створено практично всі стейблкоїни.