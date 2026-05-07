Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
7 травня 2026, 10:07

Роберт Кійосакі назвав чотири необхідні активи для виживання

Автор книги про фінанси «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі назвав криптовалюти та інші активи, які, на його думку, можуть стати «рятувальним плотом» в умовах фінансової кризи та «пенсійної катастрофи», що насувається. Про це написав Кійосакі у соцмережі Х.

Автор книги про фінанси «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі назвав криптовалюти та інші активи, які, на його думку, можуть стати «рятувальним плотом» в умовах фінансової кризи та «пенсійної катастрофи», що насувається.
Фото: Роберт Кійосаки

Що прогнозує Кійосакі

Кійосакі прогнозує, що 2026 стане часом серйозних потрясінь для покоління бебі-бумерів, що народилися з 1946 по 1964 роки.

Пісатенль-інвестор стверджує, що це покоління покладає надто великі надії на пенсійні накопичення, які можуть знецінитися через інфляцію, що росте, і знецінення американського долара. Багато десятиліть пенсійні фонди вважали казначейські облігації США найбезпечнішим активом, проте зараз ситуація змінилася, переконаний досвідчений інвестор.

Через війну на Близькому Сході нафта стабільно тримається понад $100 за барель, розганяючи інфляцію. У таких умовах прибутковість американського держборгу більше не компенсує девальвацію долара, тож інвестори втрачають купівельну спроможність.

«Протягом багатьох років я рекомендую купувати справжнє золото, срібло, біткоін та ефір. Ці активи можуть закласти міцну основу для фінансового майбутнього. Поперед нас чекає непроста світова економіка», — написав Кійосакі в соцмережі Х.

Що говорив раніше Кійосакі

Кілька місяців тому підприємець назвав $6000 найбільш оптимальною ціною для придбання біткоїну, пообіцявши знову купувати криптовалюту, якщо вона повернеться до цієї позначки.

Раніше Кійосакі припустив, що цього року курс біткоїну досягне $250 000, і висловив упевненість у зростанні ефіру, оскільки на базі блокчейну Ефіріуму створено практично всі стейблкоїни.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

JWT
JWT
7 травня 2026, 10:21
Протягом багатьох років я рекомендую купувати справжнє золото, срібло, біткоін та Кефір

Купуйте Кефір, найкраща інвестиція прям тут і зараз
