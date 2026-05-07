JPMorgan створив новий індекс, який відстежує 6400 приватних компаній

Інвестбанк JPMorgan Chase створив індекс, який відстежує приватні компанії середнього бізнесу в США з сукупним річним виторгом в $1 трлн. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на матеріали банку.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо про індекс

Новий індекс стане першим із серії запланованих інструментів, покликаних забезпечити інвесторам більшу прозорість у світі непублічних компаній.

У звітах JPMorgan наголошується, що продукт орієнтований на те, щоб надати генеральним партнерам, партнерам з обмеженою відповідальністю, корпораціям та компаніям середнього ринку «вимірювальний інструмент інституційного класу».

Індекс включає близько 6400 компаній з річною виручкою від $10 млн до $1 млрд кожна.

«Масштаб і зростаюча значущість середнього ринку перебувають у разючому протиріччі зі станом інфраструктури його вимірювання», — написала в одному зі звітів група аналітиків під керівництвом Глорії Кім, керівника глобального індексного дослідження JPMorgan.

Нагадаємо

Число компаній, що публічно торгуються в США, скоротилося майже вдвічі в порівнянні з кінцем 1990-х років, тоді як кількість приватних компаній різко зросла — цю тенденцію Джеймі Даймон, багаторічний керівник JPMorgan, неодноразово відзначав останніми роками. Це спонукало фінансові компанії, у тому числі JPMorgan, активно освоювати зростаючий світ приватних фірм.

Бенчмарк JPMorgan під назвою «JP Morgan Private Assets Index (JPAX) — Middle Market» буде служити «діагностичним інструментом», а не індексом, що торгується.

Минулого року компанія розпочала аналітичне покриття окремих приватних компаній — першою стала OpenAI, нагадує Bloomberg.