Свириденко анонсувала чергове підвищення зарплат вчителям. Коли та на скільки зростуть виплати

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 травня 2026, 8:24

Свириденко анонсувала чергове підвищення зарплат вчителям. Коли та на скільки зростуть виплати

Уряд провів спеціальний освітній селектор із громадами, ключовою темою якого стали зарплати педагогів, підготовка освітньої інфраструктури та забезпечення безперебійного навчального процесу. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Уряд провів спеціальний освітній селектор із громадами, ключовою темою якого стали зарплати педагогів, підготовка освітньої інфраструктури та забезпечення безперебійного навчального процесу.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Підвищення зарплат

За її словами, з 1 січня держава підвищила зарплати педагогів на 30% і забезпечила для цього необхідний ресурс. Водночас оплата праці працівників дитсадків і закладів позашкільної освіти фінансується з місцевих бюджетів, тому можливості громад суттєво відрізняються.

Читайте також: З 1 січня 2026 року зарплати вчителів зросли на 30%

Частина регіонів не змогла повною мірою забезпечити підвищення зарплат. Уряд уже визначив такі громади та працює з кожним регіоном окремо. Міністерство освіти разом із Міністерством фінансів мають запропонувати рішення.

Наступне підвищення зарплат педагогів заплановане з вересня — ще на 20%.

Освітня інфраструктура

Окрему увагу під час селектору приділили освітній інфраструктурі. Пріоритетом уряду залишається безпечне й комфортне офлайн-навчання.

Вже розподілено:

  • 6 млрд грн — на облаштування укриттів;
  • 1 млрд грн — на харчоблоки;
  • 2 млрд грн — на понад 500 шкільних автобусів.

Уряд очікує від регіонів чіткі списки потреб і визначення пріоритетних громад.

Доїзд до ліцеїв і реформа старшої школи

Також визначено 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Йдеться про академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи.

За словами Свириденко, регіони передбачили на ці потреби близько 3 млрд грн, а держава додасть ще 3,5 млрд грн співфінансування.

Підготовка до зими

Ще одним фокусом стала підготовка освітніх закладів до зими. Наразі близько 54% закладів освіти мають автономне опалення та електропостачання.

Регіонам доручили прискорити підготовку, щоб освітній процес залишався безперебійним навіть в умовах можливих викликів під час опалювального сезону.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Abramon
Abramon
7 травня 2026, 8:30
#
Інфляція несеться.
+
0
JWT
JWT
7 травня 2026, 8:44
#
Щоб ця сфера була конкурентною з іншими, та престижною (у вчителів навіть є доплата «за престижніть», лол) потрібно не на 20% підвищувати, а на 200%
+
0
stas12345
stas12345
7 травня 2026, 9:53
#
Ще трохи і буде 4к на місяць
+
+30
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
7 травня 2026, 10:10
#
А хіба вони не отримували $4000? (за точність інфи не впевнений, вона приблизно складає 73%)
+
0
BigBend
BigBend
7 травня 2026, 11:14
#
Підвищимо зарплати совковим бабкам — вони почнуть вчити нормально. Надійний план.
+
0
JWT
JWT
7 травня 2026, 11:24
#
У моїх дітей з усіх вчителів тільки 2 бабки, англійську зараз викладає дівчина років так 23−25. Більшість вчителів віком 40 років.

Але так, давайте не платити, щоб у нас в освіті молоді взагалі не було, на касі АТБ хай сидять всі.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами