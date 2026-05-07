Уряд провів спеціальний освітній селектор із громадами, ключовою темою якого стали зарплати педагогів, підготовка освітньої інфраструктури та забезпечення безперебійного навчального процесу. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Свириденко анонсувала чергове підвищення зарплат вчителям. Коли та на скільки зростуть виплати
Підвищення зарплат
За її словами, з 1 січня держава підвищила зарплати педагогів на 30% і забезпечила для цього необхідний ресурс. Водночас оплата праці працівників дитсадків і закладів позашкільної освіти фінансується з місцевих бюджетів, тому можливості громад суттєво відрізняються.
Частина регіонів не змогла повною мірою забезпечити підвищення зарплат. Уряд уже визначив такі громади та працює з кожним регіоном окремо. Міністерство освіти разом із Міністерством фінансів мають запропонувати рішення.
Наступне підвищення зарплат педагогів заплановане з вересня — ще на 20%.
Освітня інфраструктура
Окрему увагу під час селектору приділили освітній інфраструктурі. Пріоритетом уряду залишається безпечне й комфортне офлайн-навчання.
Вже розподілено:
- 6 млрд грн — на облаштування укриттів;
- 1 млрд грн — на харчоблоки;
- 2 млрд грн — на понад 500 шкільних автобусів.
Уряд очікує від регіонів чіткі списки потреб і визначення пріоритетних громад.
Доїзд до ліцеїв і реформа старшої школи
Також визначено 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Йдеться про академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи.
За словами Свириденко, регіони передбачили на ці потреби близько 3 млрд грн, а держава додасть ще 3,5 млрд грн співфінансування.
Підготовка до зими
Ще одним фокусом стала підготовка освітніх закладів до зими. Наразі близько 54% закладів освіти мають автономне опалення та електропостачання.
Регіонам доручили прискорити підготовку, щоб освітній процес залишався безперебійним навіть в умовах можливих викликів під час опалювального сезону.
Але так, давайте не платити, щоб у нас в освіті молоді взагалі не було, на касі АТБ хай сидять всі.