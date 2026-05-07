Свириденко анонсувала чергове підвищення зарплат вчителям. Коли та на скільки зростуть виплати

Уряд провів спеціальний освітній селектор із громадами, ключовою темою якого стали зарплати педагогів, підготовка освітньої інфраструктури та забезпечення безперебійного навчального процесу. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Підвищення зарплат

За її словами, з 1 січня держава підвищила зарплати педагогів на 30% і забезпечила для цього необхідний ресурс. Водночас оплата праці працівників дитсадків і закладів позашкільної освіти фінансується з місцевих бюджетів, тому можливості громад суттєво відрізняються.

Частина регіонів не змогла повною мірою забезпечити підвищення зарплат. Уряд уже визначив такі громади та працює з кожним регіоном окремо. Міністерство освіти разом із Міністерством фінансів мають запропонувати рішення.

Наступне підвищення зарплат педагогів заплановане з вересня — ще на 20%.

Освітня інфраструктура

Окрему увагу під час селектору приділили освітній інфраструктурі. Пріоритетом уряду залишається безпечне й комфортне офлайн-навчання.

Вже розподілено:

6 млрд грн — на облаштування укриттів;

1 млрд грн — на харчоблоки;

2 млрд грн — на понад 500 шкільних автобусів.

Уряд очікує від регіонів чіткі списки потреб і визначення пріоритетних громад.

Доїзд до ліцеїв і реформа старшої школи

Також визначено 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Йдеться про академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи.

За словами Свириденко, регіони передбачили на ці потреби близько 3 млрд грн, а держава додасть ще 3,5 млрд грн співфінансування.

Підготовка до зими

Ще одним фокусом стала підготовка освітніх закладів до зими. Наразі близько 54% закладів освіти мають автономне опалення та електропостачання.

Регіонам доручили прискорити підготовку, щоб освітній процес залишався безперебійним навіть в умовах можливих викликів під час опалювального сезону.