З 1 січня 2026 року зарплати вчителів зросли на 30%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 січня 2026, 8:00

З 1 січня 2026 року зарплати вчителів зросли на 30%

Цього тижня вчителі по всій країні почнуть отримувати перші підвищені заробітні плати. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Цього тижня вчителі по всій країні почнуть отримувати перші підвищені заробітні плати.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки отримуватимуть вчителі

За її словами, з 1 січня 2026 року зарплати педагогів у закладах загальної середньої освіти зростають на 30%.

«Безпечна і якісна освіта — це один із ключових пріоритетів Уряду. Професія вчителя має бути гідно оплачуваною та конкурентною. Уряд послідовно працює над тим, щоб забезпечити всім педагогам гідні умови праці», — наголосила Свириденко.

Прем'єр-міністр доручила Міністерству освіти і науки України спільно з керівниками обласних військових адміністрацій та органами місцевого самоврядування опрацювати питання виплат у кожному регіоні. Виплата підвищених заробітних плат має здійснюватися вчасно і в повному обсязі — на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування.

У разі виникнення запитань або необхідності уточнень громади можуть звернутися за консультаціями до фахівців МОН за гарячою лінією: (044) 481−47−85.

Разом з тим у 2026 році збережуться додаткові щомісячні доплати: 2000 грн для всіх учителів та 4000 грн — для педагогів, які працюють у прифронтових громадах.

Коли очікувати наступне підвищення

Свириденко зазначила, що це лише перший етап запланованого підвищення оплати праці вчителів на цей рік. Наступний етап передбачає додаткове зростання зарплат на 20% з 1 вересня 2026 року для всіх категорій педагогів.

«Українські вчителі залишаються поруч із дітьми навіть у найважчі часи і продовжують навчати в умовах постійних тривог, обстрілів і відключень», — підкреслила Очільниця Уряду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
BigBend
BigBend
28 січня 2026, 10:14
#
А зарплати військовослужбовців не змінююсться п’ятий рік.
+
+15
Перший Потужний
Перший Потужний
28 січня 2026, 10:23
#
Так за виконання завдань на передовій за сотку відвалюють (ми не беремо те, що часто командири забирають «данину» собі з цього), чи ти хочеш сидячи в штабі 200к отримувати?) Плюс контрактникам лям дають.

Зарплата військових на передовій у 2025−2026 роках складається з базового забезпечення (близько 20−30 тис. грн) та суттєвих «бойових» доплат, що в сумі зазвичай складає 120−170 тис. грн на місяць. Основна сума включає зарплату, 100 тис. грн за безпосередню участь у боях та одноразову премію 70 тис. грн за кожні 30 днів на «нулі».
+
0
BigBend
BigBend
28 січня 2026, 10:47
#
Це не зарплата, це премія. Не тільки від військовослужбовця залежить, відправлять його на передову чи ні. І про 200 тисяч ніхто не казав, клоун, але зарплата у військовослужбовців менше, ніж на касі в АТБ — це злочин.

Ну і лям контрактникам обмежених вікових категорій, клоун.
+
0
RobinG
RobinG
28 січня 2026, 10:41
#
У них ставка была 7500 грн (грязными), догоняли до минималки. Тоесть будет 10−11 т. (грязными) потужно?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами