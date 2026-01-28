Цього тижня вчителі по всій країні почнуть отримувати перші підвищені заробітні плати. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
З 1 січня 2026 року зарплати вчителів зросли на 30%
Скільки отримуватимуть вчителі
За її словами, з 1 січня 2026 року зарплати педагогів у закладах загальної середньої освіти зростають на 30%.
«Безпечна і якісна освіта — це один із ключових пріоритетів Уряду. Професія вчителя має бути гідно оплачуваною та конкурентною. Уряд послідовно працює над тим, щоб забезпечити всім педагогам гідні умови праці», — наголосила Свириденко.
Прем'єр-міністр доручила Міністерству освіти і науки України спільно з керівниками обласних військових адміністрацій та органами місцевого самоврядування опрацювати питання виплат у кожному регіоні. Виплата підвищених заробітних плат має здійснюватися вчасно і в повному обсязі — на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування.
У разі виникнення запитань або необхідності уточнень громади можуть звернутися за консультаціями до фахівців МОН за гарячою лінією: (044) 481−47−85.
Разом з тим у 2026 році збережуться додаткові щомісячні доплати: 2000 грн для всіх учителів та 4000 грн — для педагогів, які працюють у прифронтових громадах.
Коли очікувати наступне підвищення
Свириденко зазначила, що це лише перший етап запланованого підвищення оплати праці вчителів на цей рік. Наступний етап передбачає додаткове зростання зарплат на 20% з 1 вересня 2026 року для всіх категорій педагогів.
«Українські вчителі залишаються поруч із дітьми навіть у найважчі часи і продовжують навчати в умовах постійних тривог, обстрілів і відключень», — підкреслила Очільниця Уряду.
