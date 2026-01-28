З 1 січня 2026 року зарплати вчителів зросли на 30%

Цього тижня вчителі по всій країні почнуть отримувати перші підвищені заробітні плати. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Скільки отримуватимуть вчителі

За її словами, з 1 січня 2026 року зарплати педагогів у закладах загальної середньої освіти зростають на 30%.

«Безпечна і якісна освіта — це один із ключових пріоритетів Уряду. Професія вчителя має бути гідно оплачуваною та конкурентною. Уряд послідовно працює над тим, щоб забезпечити всім педагогам гідні умови праці», — наголосила Свириденко.

Прем'єр-міністр доручила Міністерству освіти і науки України спільно з керівниками обласних військових адміністрацій та органами місцевого самоврядування опрацювати питання виплат у кожному регіоні. Виплата підвищених заробітних плат має здійснюватися вчасно і в повному обсязі — на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування.

У разі виникнення запитань або необхідності уточнень громади можуть звернутися за консультаціями до фахівців МОН за гарячою лінією: (044) 481−47−85.

Разом з тим у 2026 році збережуться додаткові щомісячні доплати: 2000 грн для всіх учителів та 4000 грн — для педагогів, які працюють у прифронтових громадах.

Коли очікувати наступне підвищення

Свириденко зазначила, що це лише перший етап запланованого підвищення оплати праці вчителів на цей рік. Наступний етап передбачає додаткове зростання зарплат на 20% з 1 вересня 2026 року для всіх категорій педагогів.

«Українські вчителі залишаються поруч із дітьми навіть у найважчі часи і продовжують навчати в умовах постійних тривог, обстрілів і відключень», — підкреслила Очільниця Уряду.