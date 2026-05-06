6 травня 2026, 18:23

Чи можуть удари по російських НПЗ зупинити війну

Удари українських дронів зупиняють роботу російських НПЗ та коштують росії мільярдів доларів. Та чи здатні вони завдати такого економічного удару, який зупинить війну, розмірковує інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Мені часто дорікають, що я знецінюю удари по російський нафтовій галузі. Це не правда. Мені подобається, як воно горить. І вартість ремонту, звісно, перевищує вартість дронів, що туди летять. І дуже важливий психологічний ефект. Вплив на мізкі росіян.

Але з точки зору впливу на спроможність росії вести війну. Факт лишається фактом. Не впливає. Зараз росія отримує рекордні доходи від продажу нафти з моменту вторгнення. Все працює і експортується. А ціни високі завдяки Трампу. Минулий тиждень, коли воно все горіло і палало — рекордний.

Це факт. Він мені не подобається. Але я не можу його ігнорувати.

Чи означає це, що не треба бити? Ні, треба. Просто при цьому не треба мати завищених очікувань. І при можливості мати енергетичне перемирʼя треба за нього хапатись обома руками, бо вплив на економіку України від ударів по енергетиці суттєво вищий, ніж вплив наших ударів на економіку Росії.

Так само не варто займатись маніпуляціями про банківську кризу на росії і замороження вкладів. Це все не проглядається. І це не означає, що в економіці ворога все добре. Ні. Навпаки. Але не варто переоцінювати проблеми і створювати собі завищені очікування.

Рік тому писали, що росіяни можуть воювати вічно. Це була брехня. Зараз пишуть, що розваляться завтра і Шойгу задушить Путіна. Нажаль, це також не правда.

Зараз росіяни ментально провалюються у діру, шукають дно, в той час як настрій в Україні покращується. І це плюс. Але треба тримати руку на пульсі і не виключати, що через рекордні нафтові доходи, які підуть в бюджет, цей тренд може або сповільнитись, або розвернутись. Бо все це працює з лагом. І зараз, завдяки Трампу, росія накопичує фінансові ресурси.

Автор:
Фурса Сергій
Iнвестиційний банкір
Dragon Capital
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

vt313
6 травня 2026, 20:18
Але з точки зору впливу на спроможність росії вести війну. Факт лишається фактом. Не впливає.
А можна цей факт показати?
