Ціна на газ для населення залишається незмінною ще рік — Нафтогаз

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжить постачати газ для населення за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр. Це передбачає тарифний план «Фіксований» для побутових клієнтів. Ціна буде актуальною до 30 квітня 2026 року, повідомляє пресслужба компанії.

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Зазначається, що рішення про незмінність ціни прийняте з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ.

Водночас Нафтогаз закликає споживачів відповідально ставитися до розрахунків.

«Ми вдячні кожному клієнту, хто своєчасно розраховується за спожитий газ. Це допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру», — наголосив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

За даними компанії, Нафтогаз забезпечує газом 12,5 млн українських домогосподарств.

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