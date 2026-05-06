Ціни на пальне 6 травня: бензин та дизель продовжують дорожчати

Станом на 6 травня на українському ринку пального спостерігається чергове підвищення вартості основних видів пального. Найбільш помітно зросли ціни на високооктановий бензин та дизельне пальне. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Динаміка цін за добу

Бензин А-95 преміум: Вартість зросла на 36 копійок і в середньому по країні становить 77,38 грн за літр.

Бензин А-95 подорожчав на 33 копійки, досягнувши позначки 73,21 грн за літр.

Дизельне пальне: Ціна піднялася на 34 копійки і наразі становить 88,87 грн за літр.

Водночас деякі види пального продемонстрували незначне здешевлення. Вартість бензину А-92 знизилася на 3 копійки до 67,15 грн за літр, а автомобільний газ подешевшав на 2 копійки, зупинившись на рівні 48,45 грн за літр.

Читайте також: Ціни на нафту продовжили падіння на тлі натяків Трампа на можливість мирної угоди з Іраном

Ціни АЗС на пальне та автогаз