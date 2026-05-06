Майже половина українців готова до підвищення податків заради західного фінансування — КМІС

Згідно з останнім дослідженням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), майже половина громадян України підтримують виконання вимог західних партнерів для отримання фінансової допомоги, навіть якщо це передбачатиме збільшення податкового навантаження. Про це свідчать результати опитування , опубліковані КМІС.

Вибір між реформами та ризиком недофінансування

Респондентам запропонували обрати один із двох сценаріїв: погодитися на проведення реформ та підвищення податків заради збереження фінансування оборонного сектору і соціальних видатків або ж відмовитися від непопулярних рішень, ризикуючи зіткнутися з нестачею коштів на ці ключові потреби. Результати показали, що 48% опитаних готові підтримати непопулярні кроки, щоб забезпечити країну необхідними ресурсами. Водночас 30% виступили категорично проти підвищення податків, навіть загроза недофінансування армії чи соціальних програм їх не переконала. Ще 22% респондентів не змогли визначитися з відповіддю.

Оцінка соціологів та тривожні тенденції

У КМІС відзначають, що серед населення переважає державницька позиція, яка визнає необхідність складних кроків для виживання країни. Проте соціологи називають тривожним той факт, що третина громадян готова ризикнути стабільністю фінансування оборони та соціальної сфери задля уникнення додаткового фінансового навантаження. Дослідники сподіваються, що ці результати стануть важливим сигналом для політикуму, медіа та експертного середовища про те, що значна частина суспільства готова до ухвалення необхідних, хоч і болісних рішень.

Чому це важливо

Результати опитування демонструють складнощі, з якими стикається уряд під час пошуку внутрішніх резервів для покриття бюджетного дефіциту. Той факт, що лише 48% громадян підтримують податкові зміни, свідчить про значний потенціал соціальної напруги у разі ухвалення непопулярних рішень. Водночас це опитування підкреслює критичну залежність українського бюджету від західної допомоги та усвідомлення суспільством неминучості реформ задля збереження фінансової спроможності держави, зокрема у сфері оборони та підтримки соціально вразливих верств населення.

