DeepSeek наближається до оцінки у $45 млрд: китайський «Великий фонд» може очолити раунд інвестицій

Найбільший державний інвестиційний фонд Китаю в напівпровідникову галузь («Великий фонд») веде переговори про фінансування стартапу DeepSeek. Цей раунд може оцінити розробника штучного інтелекту в $45 млрд, що вдвічі більше за цифру, яка обговорювалася лише кілька тижнів тому. Про це повідомляє Financial Times.

Йдеться про China Integrated Circuit Industry Investment Fund, відомий як «Великий фонд». За словами джерел, саме він прагне очолити інвестицію в DeepSeek. Серед інших потенційних інвесторів також розглядається Tencent, однак остаточний склад учасників поки не визначено.

Чому DeepSeek такий дорогий?

DeepSeek різко привернув увагу у січні 2025 року після запуску моделі R1 — потужної open-source LLM, яку, за твердженням компанії, було натреновано з використанням значно меншого обсягу обчислювальних ресурсів, ніж у конкурентів зі США, зокрема OpenAI.

Оцінка компанії суттєво зросла — з близько $20 млрд лише за кілька тижнів переговорів. Інвестори готові робити ставку на потенціал лабораторії, попри те, що вона поки не зосереджується на комерціалізації своїх продуктів.

Засновник стартапу з Ханчжоу Лян Веньфен також може особисто інвестувати в цей раунд. За даними документів компанії, він контролює 89,5% DeepSeek через власні частки та пов’язані структури.

Підтримка з боку стратегічного держфонду посилить позиції DeepSeek як одного з лідерів у розробці передових ШІ-моделей у Китаї, а також сприятиме формуванню національної екосистеми — від моделей і софту до чипів.

Китай уже реалізував три етапи «Великого фонду», щоб підтримати курс Сі Цзіньпін на технологічну самодостатність на тлі обмежень США на доступ до передових технологій, зокрема обладнання для виробництва чипів.

У 2024 році фонд залучив близько $47 млрд від Мінфіну, місцевих урядів і держбанків для інвестицій у виробництво обладнання та матеріалів для напівпровідників. Раніше він публічно не підтримував інших розробників великих мовних моделей у Китаї.

Кого інвестував фонд

Серед компаній, які вже фінансував фонд — Semiconductor Manufacturing International Corporation та Yangtze Memory Technologies Corp.

У новій моделі V4 DeepSeek заявила, що оптимізувала обчислення для інференсу (генерації відповідей) під чипи Huawei Ascend 950PR.

Продажі AI-чипів Huawei цього року різко зросли, і компанія випередила Nvidia на китайському ринку, де постачання передових американських чипів обмежене.

Втім, загальні обсяги виробництва AI-чипів у Китаї все ще значно поступаються США, а самі процесори відстають щонайменше на два покоління.

Щоб скоротити цей розрив, Пекін розраховує на тісну співпрацю технологічних компаній — від виробників чипів до розробників моделей. Мета — створити екосистему, здатну підтримувати конкурентоспроможність Китаю в ШІ попри посилення експортних обмежень США.

Занепокоєння на Заході

За словами CEO Nvidia Дженсена Хуанга, така екосистема може стати загрозою для глобального домінування США. Він зазначив, що якщо моделі на кшталт DeepSeek насамперед працюватимуть на китайському обладнанні, це може призвести до ситуації, коли ШІ у світі розвиватиметься на неамериканській інфраструктурі.

З моменту виходу на глобальну арену DeepSeek зосереджується на розробці передових моделей, а не на побудові комерційного бізнесу чи масштабуванні споживчого чат-бота.

За оцінками інвесторів, компанія має одні з найкращих у Китаї можливостей у сфері програмування. Її конкуренти, зокрема Zhipu та Moonshot AI, також демонструють стрімке зростання доходів. Ринкова капіталізація Zhipu, що торгується в Гонконзі, становить близько $52 млрд.

Раніше повідомлялося, що Лян планував залучити відносно невелику суму, щоб оцінити опціони компанії та втримати дослідників від переходу до конкурентів із більш щедрими пропозиціями. Зазвичай опціони становлять основну частину компенсації в AI-сфері.

Однак на тлі стрімкого зростання оцінки він може розглянути можливість залучення більшого обсягу коштів для створення фінансового резерву під майбутні інвестиції в обчислювальні потужності.

DeepSeek, «Великий фонд» і Tencent наразі не прокоментували ситуацію.