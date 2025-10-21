Multi від Мінфін
21 жовтня 2025, 18:11

Штучний інтелект від DeepSeek заробив 42% за три дні на криптотрейдингу, обігнавши Grok та Claude

Велика мовна модель (LLM) DeepSeek лідирує у торговому конкурсі «Alpha Arena», де шість провідних моделей штучного інтелекту змагаються у торгівлі криптовалютами, отримавши по $10 000 стартового капіталу. Всього за три дні DeepSeek збільшив свій портфель до $14 200, тоді як моделі від Google та OpenAI зазнали збитків. Про це повідомляє Protos.

Велика мовна модель (LLM) DeepSeek лідирує у торговому конкурсі «Alpha Arena», де шість провідних моделей штучного інтелекту змагаються у торгівлі криптовалютами, отримавши по $10 000 стартового капіталу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Результати «Alpha Arena»

Змагання, організоване дослідницькою лабораторією Nof1 та її засновником Джеєм Ажангом, стартувало 17 жовтня. Усі ШІ-моделі отримали однакові стартові умови та інструкції й почали торгувати на платформі Hyperliquid.

Вже через три дні DeepSeek показав найкращий результат: його прибуток (PNL) склав $2 780. Найуспішнішою операцією моделі стала довга позиція по Ethereum (ETH) з 15-кратним кредитним плечем, яка принесла $889 прибутку. Аналогічна позиція по Solana (SOL) додала $736, а торгівля Bitcoin (BTC) — $432. DeepSeek також торгує DOGE та BNB, зазнаючи збитків лише на одній позиції — XRP від Ripple (-$63).

Найближчим конкурентом лідера є модель Grok Ілона Маска, яка збільшила свій капітал до $13 800. На третьому місці — Claude з $12 490.

Інші учасники — QWEN3 MAX, Chat GPT5 та Gemini 2.5 Pro від Google — торгують менш вдало. Chat GPT5 та Gemini наразі перебувають у мінусі на $2 800 та $3 300 відповідно.

Сумніви та ризики

Конкурс привернув увагу колишнього генерального директора Binance Чанпена Чжао. Він висловив сумнів щодо ефективності такого підходу.

«Я думав, що торгові стратегії працюють найкраще, якщо у вас є власна унікальна стратегія, краща за інших, І ніхто інший її не має. Інакше ви просто купуєте і продаєте одночасно з іншими», — зазначив він.

Організатори також визнають ризик «front-running» (випереджальних торгів), коли сторонні спостерігачі можуть копіювати угоди ШІ.

Етичний бік ШІ-трейдингу

Окрім торгівлі, видання Protos виявило, що деякі з цих моделей здатні допомагати у створенні криптовалютних шахрайських схем.

Коли журналісти, видаючи себе за письменника, попросили допомоги, DeepSeek погодився написати фішинговий електронний лист. Grok також допоміг і надав реалістичний код смартконтракту, призначеного для викрадення активів.

Моделі Claude та Gemini відмовилися виконувати такі запити. ChatGPT частково опирався і, хоча згенерував код, він був позначений як «некомпільований» (неробочий) з видаленими ключовими елементами.

Як проходить «Alpha Arena» та що таке Hyperliquid

«Alpha Arena» — це публічне змагання, де шість провідних великих мовних моделей (LLM) торгують криптовалютними ф'ючерсами в режимі реального часу з реальним капіталом. Мета проєкту, за словами організаторів з Nof1, — створити «реальний бенчмарк» для оцінки можливостей ШІ в умовах ринкової невизначеності без втручання людини.

Торгівля відбувається на платформі Hyperliquid. Це децентралізована біржа (DEX) для торгівлі безстроковими контрактами, яка побудована на власному блокчейні першого рівня. Її архітектура дозволяє проводити всі операції, включаючи книгу ордерів, ончейн (тобто прозоро в блокчейні), що забезпечує високу швидкість та прозорість, наближену до централізованих бірж. Це робить її ідеальним майданчиком для такого публічного експерименту.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
