Глобальний рейтинг нейромереж: найпопулярніші ШІ-інструменти світу

Чат-бот від компанії OpenAI продовжує домінувати на глобальному ринку штучного інтелекту, залучивши понад 6 мільярдів візитів за один місяць, тоді як більшість конкурентів ледь долають позначку в кілька сотень мільйонів. Про це повідомляє портал Civixplorer.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Клуб мільярдерів: ChatGPT, Gemini та Canva

На вершині рейтингу опинилися лише три платформи, які подолали бар'єр в один мільярд відвідувань за підсумками березня 2026 року. Беззаперечним лідером залишається ChatGPT із показником у 6,20 млрд візитів. Другу сходинку посідає ще один представник США — чат-бот Gemini, який зібрав 1,10 млрд візитів. Замикає трійку лідерів австралійський сервіс для створення дизайну Canva, зафіксувавши рівно 1,00 млрд відвідувань.

Універсальні асистенти та інтелектуальний пошук

Сегмент текстових нейромереж демонструє найвищу конкуренцію. Серед американських розробок помітні обсяги трафіку генерують чат-боти Claude (722,20 млн візитів), Grok (365,10 млн) та M. Copilot від корпорації Microsoft (120,00 млн). Китайський аналог DeepSeek також закріпився у топдесятці із показником 321,90 млн відвідувань. Американська пошукова система на базі алгоритмів штучного інтелекту Perplexity отримала 209,40 млн візитів.

Крім того, значну аудиторію збирає платформа для тестування новітніх алгоритмів Google Labs (США) — 171,80 млн візитів, а також американська платформа для зберігання та обміну великими мовними моделями Hugging Face, що залучила 42,10 млн користувачів.

Робота з текстом, переклад та розваги

Вагому частину індустрії формують сервіси для мовної обробки. Google Translate зібрав 419,20 млн візитів, тоді як його німецький конкурент DeepL залучив 54,10 млн. У сфері автоматичної перевірки граматики лідирує сервіс Grammarly (65,10 млн), який має українське походження, а для академічного письма користувачі найчастіше обирають платформу QuillBot (США, 59,60 млн). Американський додаток для вивчення іноземних мов Duolingo отримав 54,00 млн відвідувань, а інструмент для транскрибування аудіо в текст TurboScribe — 45,00 млн.

У розважальному сегменті виділяються американські платформи, де можна спілкуватися зі створеними віртуальними персонажами: Character.ai (194,60 млн) та JanitorAI (149,00 млн).

Аудіо, візуальний контент та корпоративні рішення

Серед вузькоспеціалізованих креативних інструментів американський генератор музики Suno зібрав 92,10 млн візитів. Австрійський сервіс для автоматичного видалення фону зі світлин Remove.bg отримав 82,80 млн відвідувань, а британський інструмент синтезу мовлення (перетворення тексту в аудіо) ElevenLabs залучив 64,70 млн.

Корпоративний сектор також активно використовує ШІ-рішення. Американське програмне забезпечення для B2B-аналітики Qualtrics отримало 61,60 млн візитів. Маркетинговий сервіс HubSpot (США) зібрав 52,60 млн, інструмент для управління проєктами Asana AI (США) — 51,00 млн, а платформа для контент-маркетингу Beacons (США) залучила 39,90 млн відвідувань. Водночас шведська платформа для автоматизованої розробки програмного забезпечення Lovable зафіксувала 55,70 млн візитів.

У березні 2026 року загальний вебтрафік платформ штучного інтелекту досяг історичного максимуму у 14,26 мільярда відвідувань, продемонструвавши зростання на 27% порівняно з попереднім місяцем.