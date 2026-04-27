Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 квітня 2026, 17:14

Глобальний рейтинг нейромереж: найпопулярніші ШІ-інструменти світу

Чат-бот від компанії OpenAI продовжує домінувати на глобальному ринку штучного інтелекту, залучивши понад 6 мільярдів візитів за один місяць, тоді як більшість конкурентів ледь долають позначку в кілька сотень мільйонів. Про це повідомляє портал Civixplorer.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Клуб мільярдерів: ChatGPT, Gemini та Canva

На вершині рейтингу опинилися лише три платформи, які подолали бар'єр в один мільярд відвідувань за підсумками березня 2026 року. Беззаперечним лідером залишається ChatGPT із показником у 6,20 млрд візитів. Другу сходинку посідає ще один представник США — чат-бот Gemini, який зібрав 1,10 млрд візитів. Замикає трійку лідерів австралійський сервіс для створення дизайну Canva, зафіксувавши рівно 1,00 млрд відвідувань.

Універсальні асистенти та інтелектуальний пошук

Сегмент текстових нейромереж демонструє найвищу конкуренцію. Серед американських розробок помітні обсяги трафіку генерують чат-боти Claude (722,20 млн візитів), Grok (365,10 млн) та M. Copilot від корпорації Microsoft (120,00 млн). Китайський аналог DeepSeek також закріпився у топдесятці із показником 321,90 млн відвідувань. Американська пошукова система на базі алгоритмів штучного інтелекту Perplexity отримала 209,40 млн візитів.

Крім того, значну аудиторію збирає платформа для тестування новітніх алгоритмів Google Labs (США) — 171,80 млн візитів, а також американська платформа для зберігання та обміну великими мовними моделями Hugging Face, що залучила 42,10 млн користувачів.

Робота з текстом, переклад та розваги

Вагому частину індустрії формують сервіси для мовної обробки. Google Translate зібрав 419,20 млн візитів, тоді як його німецький конкурент DeepL залучив 54,10 млн. У сфері автоматичної перевірки граматики лідирує сервіс Grammarly (65,10 млн), який має українське походження, а для академічного письма користувачі найчастіше обирають платформу QuillBot (США, 59,60 млн). Американський додаток для вивчення іноземних мов Duolingo отримав 54,00 млн відвідувань, а інструмент для транскрибування аудіо в текст TurboScribe — 45,00 млн.

У розважальному сегменті виділяються американські платформи, де можна спілкуватися зі створеними віртуальними персонажами: Character.ai (194,60 млн) та JanitorAI (149,00 млн).

Аудіо, візуальний контент та корпоративні рішення

Серед вузькоспеціалізованих креативних інструментів американський генератор музики Suno зібрав 92,10 млн візитів. Австрійський сервіс для автоматичного видалення фону зі світлин Remove.bg отримав 82,80 млн відвідувань, а британський інструмент синтезу мовлення (перетворення тексту в аудіо) ElevenLabs залучив 64,70 млн.

Корпоративний сектор також активно використовує ШІ-рішення. Американське програмне забезпечення для B2B-аналітики Qualtrics отримало 61,60 млн візитів. Маркетинговий сервіс HubSpot (США) зібрав 52,60 млн, інструмент для управління проєктами Asana AI (США) — 51,00 млн, а платформа для контент-маркетингу Beacons (США) залучила 39,90 млн відвідувань. Водночас шведська платформа для автоматизованої розробки програмного забезпечення Lovable зафіксувала 55,70 млн візитів.

У березні 2026 року загальний вебтрафік платформ штучного інтелекту досяг історичного максимуму у 14,26 мільярда відвідувань, продемонструвавши зростання на 27% порівняно з попереднім місяцем.

Автор:
Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами