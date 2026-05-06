Tesla відкликає майже 219 тисяч автомобілів у США: у чому проблема

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) повідомило в середу, 6 травня, що відкликає 218 868 автомобілів через затримку зображень із камер заднього виду, які можуть збільшити ризик аварії. Про це повідомляє Reuters.

Деталі

Відкликання стосується певних автомобілів Model 3, Model Y, Model S та Model X, йдеться у повідомленні.

Регулятор заявив, що зображення з камери заднього виду в авто, що підпадають під відкликання, може відображатися із затримкою під час ввімкнення задньої передачі, що зменшує видимість для водія.

Tesla випустила оновлення програмного забезпечення, що поширюється бездротовим способом, щоб вирішити цю проблему.

Нагадаємо

Попри те, що проблему усувають за допомогою оновлення програмного забезпечення «по повітрю», у регуляторній практиці це все одно вважається відкликанням. У США такі випадки підпадають під вимоги Національне управління безпеки дорожнього руху США, оскільки йдеться про потенційний дефект, що може вплинути на безпеку, незалежно від способу його усунення — фізичним ремонтом чи оновленням ПЗ.

