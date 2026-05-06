Бюджетний комітет Ради схвалив спрямування військового збору на зарплати ЗСУ

Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу, який передбачає перерахування військового збору до спеціального фонду держбюджету. Документ рекомендовано ухвалити за основу та в цілому, а його розгляд у сесійній залі заплановано на 12 травня. Про це повідомляє голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові правила розподілу коштів

Відповідно до ініціативи, починаючи з 1 січня 2027 року і до завершення третього року після закінчення війни, надходження від військового збору акумулюватимуться у спеціальному фонді державного бюджету. За підрахунками, йдеться про суму понад 200 млрд грн щорічно. Ці кошти планується використовувати виключно на фінансування грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Політичне значення та повоєнне фінансування

Очільниця комітету пояснила, що наразі цей крок має здебільшого політичне значення, оскільки майже всі власні надходження загального фонду держбюджету вже спрямовуються на оборонні потреби, включно з виплатами всім силам оборони та закупівлею озброєння. Водночас вона наголосила, що після закінчення активних бойових дій фіксація цільового призначення збору стане майже необхідною. Це пов'язано з очікуваним поверненням невійськових витрат до звичних рівнів на тлі поступового скорочення обсягів міжнародної допомоги, яка нині їх компенсує.

Чому це важливо

Переведення військового збору до спеціального фонду створює захищене джерело фінансування Збройних Сил України в повоєнний період. Оскільки міжнародна макрофінансова підтримка поступово зменшуватиметься, а соціальні та інфраструктурні видатки бюджету зростатимуть, ізоляція понад 200 млрд грн гарантує безперебійні виплати армії без ризику їх перерозподілу на цивільні потреби. Для інвесторів та міжнародних партнерів це свідчить про готовність України самостійно покривати ключові оборонні видатки, а для платників податків — забезпечує прозорість використання зібраних коштів виключно за цільовим призначенням.

Читайте також: Українцям доведеться платити військовий збір ще 3 роки після війни — рішення комітету