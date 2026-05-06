Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
6 травня 2026, 14:15

Бюджетний комітет Ради схвалив спрямування військового збору на зарплати ЗСУ

Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу, який передбачає перерахування військового збору до спеціального фонду держбюджету. Документ рекомендовано ухвалити за основу та в цілому, а його розгляд у сесійній залі заплановано на 12 травня. Про це повідомляє голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу, який передбачає перерахування військового збору до спеціального фонду держбюджету.

Нові правила розподілу коштів

Відповідно до ініціативи, починаючи з 1 січня 2027 року і до завершення третього року після закінчення війни, надходження від військового збору акумулюватимуться у спеціальному фонді державного бюджету. За підрахунками, йдеться про суму понад 200 млрд грн щорічно. Ці кошти планується використовувати виключно на фінансування грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Політичне значення та повоєнне фінансування

Очільниця комітету пояснила, що наразі цей крок має здебільшого політичне значення, оскільки майже всі власні надходження загального фонду держбюджету вже спрямовуються на оборонні потреби, включно з виплатами всім силам оборони та закупівлею озброєння. Водночас вона наголосила, що після закінчення активних бойових дій фіксація цільового призначення збору стане майже необхідною. Це пов'язано з очікуваним поверненням невійськових витрат до звичних рівнів на тлі поступового скорочення обсягів міжнародної допомоги, яка нині їх компенсує.

Чому це важливо

Переведення військового збору до спеціального фонду створює захищене джерело фінансування Збройних Сил України в повоєнний період. Оскільки міжнародна макрофінансова підтримка поступово зменшуватиметься, а соціальні та інфраструктурні видатки бюджету зростатимуть, ізоляція понад 200 млрд грн гарантує безперебійні виплати армії без ризику їх перерозподілу на цивільні потреби. Для інвесторів та міжнародних партнерів це свідчить про готовність України самостійно покривати ключові оборонні видатки, а для платників податків — забезпечує прозорість використання зібраних коштів виключно за цільовим призначенням.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

JWT
JWT
6 травня 2026, 14:24
Ого, невже військовий збір нарешті піде на військо?
