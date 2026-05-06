6 травня 2026, 13:34

США погодили продаж Україні високоточних боєприпасів JDAM збільшеної дальності на $373,6 млн — Reuters

Державний департамент США офіційно схвалив потенційний продаж Україні комплектів боєприпасів Joint Direct Attack Munitions — Extended Range (JDAM-ER) та супутнього обладнання. Орієнтовна вартість контракту становить $373,6 млн. Про це повідомляє Reuters.

Деталі контракту

Основним підрядником у виконанні замовлення виступить корпорація Boeing. Схвалення цього продажу є частиною зусиль Вашингтона щодо модернізації можливостей Повітряних сил України.

Технічні особливості

JDAM-ER — це спеціальні комплекти обладнання на основі технології GPS, які перетворюють звичайні вільнопадаючі авіабомби на високоточну керовану зброю.

Збільшена дальність: Версія Extended Range (ER) оснащена розкладними крилами, що дозволяє боєприпасу планувати на відстань до 70−80 км. Це дає змогу українським пілотам вражати цілі, залишаючись поза зоною дії більшості систем ППО середньої дальності.

Використання JDAM-ER дозволяє завдавати точкових ударів по логістичних вузлах, командних пунктах та складах боєприпасів глибоко за лінією фронту з мінімальним відхиленням від цілі.

Нагадаємо

У квітні 2026 року президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив, що Україна готова купити в Америки засоби ППО та іншу зброю на 30, а на 50 мільярдів доларів.

Пізніше «Мінфін» писав, що президент США Дональд Трамп вперше за свого другого терміну погодився продати Україні зброю на суму від 50 млн доларів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 4

Игорь УА
Игорь УА
6 травня 2026, 13:40
Навіщо? Краще ж Міндічу і Штілєрману заплатити авансом за картинки.
Oleksii Ch
Oleksii Ch
6 травня 2026, 14:23
Як у тебе виходить бути настільки бридким, просто існуючи десь в своїй шпарині?
Игорь УА
Игорь УА
6 травня 2026, 14:34
О бєженці підтягнулись:)
Бєжєнці звичайно за потужного і його друзів по синагозі, бо поки потужний при владі — будуть війна, пособія і безплатна халупа в Німеччині
HYPERNOVA15
HYPERNOVA15
6 травня 2026, 13:54
Кабами по раше. Достойный ответ.
