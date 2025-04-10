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10 квітня 2025, 9:27

Україна готова купити в Америки засоби ППО та іншу зброю на $50 млрд — Зеленський

Україна готова купити в Америки засоби ППО та іншу зброю на 30, а той на 50 мільярдів доларів. Вона розглядає озброєння як своєрідні гарантії безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

Україна готова купити в Америки засоби ППО та іншу зброю на 30, а той на 50 мільярдів доларів.
Фото: depositphotos

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Допомога Байдена

На думку Зеленського, Україна ще не вичерпала пакет військової допомоги, яку погодив попередній президент США Джо Байден.

«Про допомогу при Байдені. Я не пам'ятаю щодо термінів, якщо чесно. Мені здається, допомога йшла поза будь-яких термінів весь цей час. Тому я б не прив'язувався до термінів. Там важливий об'єм грошей. Чи він вичерпаний? Ні. Там є на що нам розраховувати», — заявив президент.

Однак він додав, що Україна вже передала американській стороні запит на пакет додаткової допомоги, який вона хоче купити.

«Ми передавали американській стороні великий пакет, який ми хочемо купити. Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це», — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що майбутній пакет військової підтримки від США Україна не просила безкоштовно.

«Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки. Як пов'язати нашу угоду з гарантією безпеки? Дуже просто. Дайте нам пакет, ми за нього заплатимо, ми вважаємо саме цей пакет, в який входить і ППО, і інші відповідні інструменти, які нам дуже потрібні, ми на це будемо розраховувати як на гарантію безпеки. Ось воно все і пов'язане», — наголосив Зеленський.

Глава держави розповів, що говорив з президентом США Дональдом Трампом про ППО і просив продати засоби оборони за десятки мільярдів доларів.

«Я йому сказав по телефону, дайте нам хоча б десять. Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів, на які ми готові. Ми готові були і 30, і 50 мільярдів знайти на відповідний пакет», — підкреслив Зеленський.

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Джерело: Мінфін
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