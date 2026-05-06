Конкуренція з Alphabet та Microsoft: навіщо Цукерберг вкладає пів мільярда доларів у віртуальну біологію

Марк Цукерберг і Прісцілла Чан через свою некомерційну організацію Biohub оголосили про інвестицію $500 млн на п'ять років у рамках так званої Virtual Biology Initiative (Ініціатива віртуальної біології). Мета — створити предиктивні AI-моделі людської клітини, що дозволять вивчати механізми хвороб у цифровому середовищі зі швидкістю і масштабом, недосяжними в лабораторних умовах. Про це пише Euronews.

Розподіл фінансування

З оголошених $500 млн $400 млн спрямовано на внутрішні розробки Biohub — передову мікроскопію, молекулярну інженерію та обчислювальну інфраструктуру — а $100 млн виділено зовнішнім дослідникам і партнерам по всьому світу. Усі отримані набори даних будуть відкриті та безкоштовно доступні науковій спільноті.

Проблема даних як головний виклик

Глава наукового підрозділу Biohub Алекс Рівес зазначив, що нинішні бази містять близько мільярда клітин — але для точних предиктивних моделей цей обсяг може бути недостатнім на порядок і більше. Він закликав інших фундаторів приєднатися до ініціативи, оскільки необхідний масштаб вимагає скоординованих глобальних зусиль.

Конкуренція Big Tech у AI-біології

Biohub діє в середовищі зростаючої конкуренції між великими технологічними компаніями. Isomorphic Labs (дочірня структура Alphabet / Google DeepMind) використовує AI для пошуку нових ліків. Microsoft випустила кілька медичних AI-моделей — для геноміки, медичної візуалізації та клінічних записів. У січні 2026 року Biohub вже уклав партнерство з Tahoe Therapeutics та Arc Institute для створення найбільшого датасету з понад 120 млн клітин і 225 000 пертурбаційних взаємодій — набору, що перевищує попередній рекорд у 4 рази.

