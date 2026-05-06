Борг США йде на рекорд: до 2056 року він може досягти $182 трлн

Як змінився держбоорг США

Діаграма показує, як борг зріс з $51 мільярда у 1940 році до майже $40 трильйонів сьогодні, і як він може зрости до $182 трильйонів до 2056 року. На той момент США можуть додавати $10 трильйонів боргу кожні один-два роки.

Дані надані Бюджетним управлінням Конгресу (CBO) та Білим домом станом на березень 2026 року. Дані наведено в номінальних доларах.

Кожен новий борг США на $10 трильйонів з'являється швидше, ніж попередній, скорочуючись з десятиліть до лише років.

Знадобилося майже 70 років, щоб борг США досяг своїх перших $10 трильйонів. У наступні десятиліття таке ж зростання може відбутися лише за один-два роки.

Після Другої світової війни борг США досяг $10 трильйонів лише через 60 років. Наступні $10 трильйонів знадобилися дев'ять років після фінансової кризи 2008 року.

У 2020-х роках витрати на період пандемії стиснули цей інтервал до лише п'яти років.

До 2050-х років кожні додаткові $10 трильйонів можуть зайняти лише один-два роки.

Це за скромних припущень, без нових війн, без рецесій та за керованих процентних ставок. Навіть за таких умов прогнози щодо боргу все ще сягають 182 трильйонів доларів до 2056 року.

Для контексту, це стрибок у 4,6 раза порівняно з поточним історичним максимумом у $39 трильйонів, або майже втричі перевищує поточну оцінку всіх компаній S&P 500 разом узятих.

Чому борг важливий для майбутнього Америки

Очікується, що зі зростанням боргу зростаюча частка федерального бюджету піде на виплату відсотків, витісняючи витрати на оборону, інфраструктуру та державні послуги.

Якщо вартість позик зросте, наслідки можуть поширитися на всю економіку, підвищуючи ставки для домогосподарств і підприємств, уповільнюючи інвестиції та негативно впливаючи на довгострокове зростання.

Нагадаємо

Якписав «Мінфін», обсяг заборгованості федерального уряду Сполучених Штатів сягнув нового рекордного рівня на початку весни, продемонструвавши стрімке зростання порівняно з попереднім місяцем.

У березні 2026 року загальний розмір державного боргу зріс до 39 065 421 мільйона доларів. Це суттєво перевищує показники лютого, коли заборгованість становила 38 769 806 мільйонів доларів. Березневий результат закріпився як новий абсолютний максимум за весь час офіційних спостережень.