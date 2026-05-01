Понад $39 трильйонів: держборг США оновив абсолютний історичний максимум

Обсяг заборгованості федерального уряду Сполучених Штатів сягнув нового рекордного рівня на початку весни, продемонструвавши стрімке зростання порівняно з попереднім місяцем. Про це повідомляє TE з посиланням на дані U.S. Department of the Treasury.

Поточні показники заборгованості

У березні 2026 року загальний розмір державного боргу зріс до 39 065 421 мільйона доларів. Це суттєво перевищує показники лютого, коли заборгованість становила 38 769 806 мільйонів доларів. Березневий результат закріпився як новий абсолютний максимум за весь час офіційних спостережень.

Історична перспектива

Згідно з урядовою статистикою, середній рівень заборгованості Сполучених Штатів з 1942 до 2026 року складав 6 339 278,08 мільйона доларів. При цьому свій історичний мінімум борг зафіксував у січні 1942 року — тоді він становив лише 60 000 мільйонів доларів.

Рекордна вартість обслуговування зобов'язань

Зростання загальної суми боргу супроводжується безпрецедентним збільшенням витрат на його обслуговування. У першому кварталі 2026 фінансового року чисті процентні виплати американського уряду сягнули 270,3 мільярда доларів, обігнавши витрати на національну оборону, які склали 266,9 мільярда доларів. Наразі більше коштів держава витрачає лише на програми соціального забезпечення.

За оцінками експертів Бюджетного управління Конгресу, за підсумками всього 2026 року загальні витрати на виплату відсотків досягнуть позначки в 1 трильйон доларів. Водночас ризику технічного дефолту найближчим часом немає: минулого року американські законодавці підняли граничний ліміт державного боргу до 41,1 трильйона доларів, що забезпечить безперебійне фінансування зобов'язань принаймні до 2027 року.

