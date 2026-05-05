Промислове виробництво в Україні у березні зросло на 4,5% — Держстат

За підсумками березня 2026 року обсяги промислового виробництва в Україні зросли на 4,5% порівняно з березнем минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Пожвавлення у березні

Найбільш оптимістичним показником став внутрішньомісячний стрибок: порівняно з лютим 2026 року промислове виробництво збільшилося одразу на 16,9%. На графіку видно висхідну траєкторію, де крива березня 2026 року (98,9%) суттєво випереджає показник березня 2025 року (94,7%).

Підсумки першого кварталу

Попри березневий успіх, загальні результати за три місяці все ще залишаються у «червоній» зоні через слабкий початок року:

За січень-березень 2026 року промислове виробництво склало 98,9% від рівня минулого року.

Загальне падіння за перший квартал зафіксовано на позначці 1,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Як свідчить інфографіка, найнижча точка була пройдена у січні (91,9%), після чого почалося стабільне відновлення.