Міністерство фінансів 5 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,06 млрд грн в еквіваленті, що на 0,49 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 4,57 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
Мінфін залучив понад 5 мільярдів на аукціоні ОВДП
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 510,72 млн грн під 15,14% (с/з 15,15%) з погашенням 21 липня 2027 року (минулого тижня рівень дохідності був 15,15%, середньозважений — 15,12%);
- 132,09 млн грн під 15,87% (с/з 15,85%) з погашенням 14 червня 2028 року.
В іноземній валюті:
- $100,44 млн під 3,15% (с/з 3,05%) з погашенням 30 березня 2028 року (минулого тижня рівень дохідності був 3,24%, середньозважений — 3,13%).
Із початку 2026 року держава вже залучила понад 145 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,2 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку ЗСУ.
Читайте також: У «Дії» з’явилася нова військова облігація «Білогірськ»
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Коментарі - 4
Платить міністерство фінансів, я дуже гарний громадянин з нереальними кредитними лімітами
Якщо на це дивитися як на допомогу воюючій державі - то це високий патріотизм.
А якщо як на кредитування повного банкрута, яким наша держава стала остаточно вже більше двох років потому, то це…
Не заспокоюйтесь, переводьте усе у ОВДП, навіть квартиру, якщо її ще хтось зараз купить. Головне майте міцні нерви та витримку стоїка або міцну мотузку на завтра, коли у вас з усього майна залишиться лише вичерпаний кредитний ліміт та пара ненових вже черевиків.
Україна — найкраща. Тут найкращі люди, найсильніші. Слабаки вже здрисли давно.
Де не ткни — все найкраще. Логістика — найкраща, фінтех — найкращий,
цифровізація — номер 1. Інтернет 2500 мегабіт потоволокно і пропонують 10 гігабіт.
Пінг на європейські серваки овервоч і кс2 взагалі 5 мс.
Нікуди не їду і не збираюсь, тут вродився, тут і вмру.