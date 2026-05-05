Мінфін залучив понад 5 мільярдів на аукціоні ОВДП

Міністерство фінансів 5 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,06 млрд грн в еквіваленті, що на 0,49 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 4,57 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

510,72 млн грн під 15,14% (с/з 15,15%) з погашенням 21 липня 2027 року (минулого тижня рівень дохідності був 15,15%, середньозважений — 15,12%);

132,09 млн грн під 15,87% (с/з 15,85%) з погашенням 14 червня 2028 року.

В іноземній валюті:

$100,44 млн під 3,15% (с/з 3,05%) з погашенням 30 березня 2028 року (минулого тижня рівень дохідності був 3,24%, середньозважений — 3,13%).

Із початку 2026 року держава вже залучила понад 145 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,2 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку ЗСУ.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.