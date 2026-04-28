У «Дії» з’явилася нова військова облігація «Білогірськ»

У застосунку «Дія» стала доступною для придбання нова військова облігація, названа на честь тимчасово окупованого міста в Криму — «Білогірськ». Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Деталі

Характеристики облігації «Білогірськ»:

Вартість однієї облігації — 1 040 грн.

Річна ставка — 15,5%.

Дата виплати (погашення) — 21 липня 2027 року.

Як придбати облігації у «Дії»

Зайдіть у застосунок «Дія».

На головному екрані перейдіть у розділ «Військові облігації».

Виберіть облігацію, партнера та кількість

Підпишіть і оплатіть

Читайте також: «Феодосія»: нова військова облігація з погашенням у березні 2027 року вже в «Дії»

Повідомляється, що українці придбали через «Дію» понад 25,2 млн військових облігацій на понад 26,1 млрд грн.