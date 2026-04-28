У застосунку «Дія» стала доступною для придбання нова військова облігація, названа на честь тимчасово окупованого міста в Криму — «Білогірськ». Про це повідомляє пресслужба «Дії».
28 квітня 2026, 16:34
У «Дії» з’явилася нова військова облігація «Білогірськ»
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Деталі
Характеристики облігації «Білогірськ»:
- Вартість однієї облігації — 1 040 грн.
- Річна ставка — 15,5%.
- Дата виплати (погашення) — 21 липня 2027 року.
Як придбати облігації у «Дії»
- Зайдіть у застосунок «Дія».
- На головному екрані перейдіть у розділ «Військові облігації».
- Виберіть облігацію, партнера та кількість
- Підпишіть і оплатіть
Повідомляється, що українці придбали через «Дію» понад 25,2 млн військових облігацій на понад 26,1 млрд грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1
и какой в этом смысл?