Кабмін планує залучити 13 мільярдів від приватизації та виставити на продаж Ocean Plaza

У 2026 році уряд залучити від приватних інвесторів близько 10 млрд грн надходжень в результаті великої приватизації і 3 млрд — від малої. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

«Це амбітне завдання в умовах війни, але саме його обговорили й узгодили на нараді з Мінекономіки та Фондом держмайна», — зазначила голова уряду.

Наразі мала приватизація демонструє стабільні результати: з початку року до бюджету вже надійшло понад 1 млрд грн

Продаж Ocean Plaza

Символічним місцем проведення наради з Мінекономіки та Фондом держмайна став ТРЦ Ocean Plaza — актив, конфіскований у російського олігарха відповідно до закону «Про санкції» та переданий у власність держави.

Об'єкт планують виставити на відкритий аукціон у третьому кварталі цього року. Орієнтовна ринкова ціна активу оцінюється у близько $100 млн.

Куди підуть кошти?

Усі кошти, отримані від реалізації санкційного майна, будуть спрямовані до фонду відновлення. Ці ресурси стануть джерелом фінансування відбудови інфраструктури та підтримки громадян, які постраждали внаслідок воєнних дій.