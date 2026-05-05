Упродовж січня-квітня 2026 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 184 млрд грн в еквіваленті: 153 896,8 млн грн, $351,5 млн та 294,9 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 104 743,7 млн грн, $650,0 млн та 188,8 млн євро. Про це свідчать дані депозитарію НБУ.
Уряд залучив понад 184 млрд грн через ОВДП з початку року
З початку повномасштабного вторгнення станом на 30 квітня 2026 року уряд на первинних аукціонах залучив понад 2,2 трлн грн в еквіваленті: 1,64 трлн грн, $11,1 млрд та 3,54 млрд євро.
Водночас на погашення ОВДП було спрямовано 1,10 трлн грн, $12,1 млрд та 3,11 млрд євро.
Ставки
Саксимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у квітні, становила 16,20% річних у гривні, 3,24% у доларах та 3,25% річних у євро.
Хто інвестує в державні облігації?
Станом на 1 травня 2026 року загальний портфель ОВДП у власності юридичних осіб становив 1 189,6 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:
- 1 103 207,2 млн грн;
- $1 145,5 млн;
- 699,4 млн євро.
Загальний портфель ОВДП у власності фізичних осіб станом на 1 травня 2026 року становив 137,2 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:
- 86 334,0 млн грн;
- $962,68 млн;
- 166,32 млн євро.
Загальний портфель ОВДП у власності нерезидентів станом на 1 травня 2026 року становив 15,8 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:
- 14 709,7 млн грн;
- $12,8 млн;
- 10,0 млн євро.
Детальна статистика депозитарію НБУ стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах
Станом на 1 травня 2026 року найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.
Загальний портфель військових облігацій у власності юридичних осіб (без банків) станом на 1 травня 2026 року становив 95,7 млрд грн в еквіваленті порівняно з 102,9 млрд грн в еквіваленті станом на 01 травня 2025 року.
Cтруктура портфеля військових ОВДП у власності бізнесу за валютами випуску:
- 71 659,1 млн грн, або 27,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;
- $309,5 млн, або 16,5% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США;
- 201,2млн євро, або 25,5% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.
Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних осіб станом на 1 травня 2026 року становив 94,1 млрд грн в еквіваленті порівняно з 72,0 млрд грн в еквіваленті станом на 1 травня 2025 року.
Структура портфеля військових ОВДП у власності фізичних осіб за валютами випуску:
- 49 042,9 млн грн, або 18,4% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;
- $858,2 млн, або 45,9% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США;
- 126,5 млн євро, або 16,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.
Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 травня 2026 року становив 4 316,2 млн грн, $10,9 млн та 10,0 млн євро.
Міністерство фінансів України в квітні 2026 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 10 625,07 млн грн, $200 млн та 188,8 млн євро.
за 4 місяці взяли кредитів на 184 млрд грн.
віддали платежів по минулих кредитах 105+28,6+10,4=144 млрд. грн.
І ЩЕ БУВ ОБМІН ОВДП, перенесли виплати на пару років.
тобто, ледве встигають позичати, щоб віддати старі борги. Але взявши нові, з’являється відсоток за кредит і сума зростає.
Запасаємся попкорном, скоро піраміда обвалиться)).