Уряд залучив понад 184 млрд грн через ОВДП з початку року

Упродовж січня-квітня 2026 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 184 млрд грн в еквіваленті: 153 896,8 млн грн, $351,5 млн та 294,9 млн євро . На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 104 743,7 млн грн, $650,0 млн та 188,8 млн євро. Про це свідчать дані депозитарію НБУ .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

З початку повномасштабного вторгнення станом на 30 квітня 2026 року уряд на первинних аукціонах залучив понад 2,2 трлн грн в еквіваленті: 1,64 трлн грн, $11,1 млрд та 3,54 млрд євро.

Водночас на погашення ОВДП було спрямовано 1,10 трлн грн, $12,1 млрд та 3,11 млрд євро.

Ставки

Саксимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у квітні, становила 16,20% річних у гривні, 3,24% у доларах та 3,25% річних у євро.

Хто інвестує в державні облігації?

Станом на 1 травня 2026 року загальний портфель ОВДП у власності юридичних осіб становив 1 189,6 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

1 103 207,2 млн грн;

$1 145,5 млн;

699,4 млн євро.

Загальний портфель ОВДП у власності фізичних осіб станом на 1 травня 2026 року становив 137,2 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

86 334,0 млн грн;

$962,68 млн;

166,32 млн євро.

Загальний портфель ОВДП у власності нерезидентів станом на 1 травня 2026 року становив 15,8 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

14 709,7 млн грн;

$12,8 млн;

10,0 млн євро.

Читайте також: Українці знайшли альтернативу депозитам: вкладення в ОВДП б’ють рекорди

Детальна статистика депозитарію НБУ стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах

Станом на 1 травня 2026 року найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Загальний портфель військових облігацій у власності юридичних осіб (без банків) станом на 1 травня 2026 року становив 95,7 млрд грн в еквіваленті порівняно з 102,9 млрд грн в еквіваленті станом на 01 травня 2025 року.

Cтруктура портфеля військових ОВДП у власності бізнесу за валютами випуску:

71 659,1 млн грн, або 27,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;

$309,5 млн, або 16,5% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США;

201,2млн євро, або 25,5% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних осіб станом на 1 травня 2026 року становив 94,1 млрд грн в еквіваленті порівняно з 72,0 млрд грн в еквіваленті станом на 1 травня 2025 року.

Структура портфеля військових ОВДП у власності фізичних осіб за валютами випуску:

49 042,9 млн грн, або 18,4% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;

$858,2 млн, або 45,9% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США;

126,5 млн євро, або 16,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 травня 2026 року становив 4 316,2 млн грн, $10,9 млн та 10,0 млн євро.

Міністерство фінансів України в квітні 2026 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 10 625,07 млн грн, $200 млн та 188,8 млн євро.