5 травня 2026, 15:21

NovaPay погасила дебютні облігації на 100 млн грн

NovaPay у повному обсязі погасив трирічні облігації серії А — перший публічний випуск корпоративних цінних паперів, здійснений в Україні. Компанія виплатила власникам 100 млн грн номінальної вартості та відсотковий дохід. Про це повідомила пресслужба компанії.

Дебютний випуск і його умови

Облігації серії А були зареєстровані НКЦПФР 6 квітня 2023 року зі строком обігу три роки і дохідністю до 20% річних. Емітентом виступало дочірнє ТОВ «НоваПей Кредит». Залучені кошти компанія спрямувала на розвиток кредитних продуктів — 80% на споживче кредитування фізичних осіб, 20% на підтримку малого бізнесу.

Масштаб боргової програми

Від 2023 року NovaPay здійснив загалом 13 випусків облігацій із сукупним обсягом емісії 1,29 млрд грн. Станом на березень 2026 року загальний обсяг вкладень у ці цінні папери перевищив 3,5 млрд грн, а кількість інвесторів — 7 тисяч осіб. У лютому 2026 року компанія розмістила серію М номіналом 200 млн грн — перший випуск, що вдвічі перевищив стандартний розмір попередніх серій.

Кредитний рейтинг і ринкова позиція

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» у квітні 2026 року підтвердило кредитний рейтинг облігацій NovaPay на рівні uaАА, що відповідає дуже високій кредитоспроможності на українському ринку. Частина серій використовується для РЕПО-операцій — альтернативи банківським депозитам для корпоративних клієнтів. Наразі нові облігації доступні в мобільному застосунку компанії зі строком від 1 до 12 місяців і дохідністю до 18% річних.

torn
5 травня 2026, 15:55
Компанія Нова Пошта (NovaPay) за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару утримує комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні.
