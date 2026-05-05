5 травня 2026, 14:58

Що відбувається з цінами на нафту на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході

Ціни на нафту марки Brent залишаються на високому рівні після нових бойових дій у Перській затоці та прямого зіткнення між США та Іраном за контроль над Ормузькою протокою. Попри незначне зниження у вівторок, 5 травня, ринок перебуває у стані надзвичайної волатильності. Про це повідомляє Reuters.

Фото: pixabay

Динаміка цін

Станом на 10:19 ціни ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 0,8% до $113,51 за барель після стрибка на 5,8% у понеділок. Американська нафта WTI впала на 2% до $104,26 за барель.

Ескалація в Ормузькій протоці

Ситуація в регіоні різко загострилася після того, як США та Іран обмінялися ударами в затоці, намагаючись встановити морську блокаду стратегічно важливого шляху.

Упонеділок США було запустили військову операцію «Проект Свобода», мета якої — розблокувати протоку для судноплавства. Перше американське судно Alliance Fairfax уже вийшло з затоки під супроводом військових США.

У відповідь на дії Вашингтона Іран атакував кілька комерційних суден. Також повідомляється про пожежу на ключовому нафтовому порту в ОАЕ внаслідок іранського удару.

Прогнози аналітиків

Ринок не вірить у швидке завершення конфлікту. Попри заяву Дональд Трамп про те, що протистояння може тривати ще два-три тижні, аналітики ING звертають увагу: строки завершення бойових дій постійно зміщуються з моменту їх початку. Тому нинішнє зниження цін вони розглядають як тимчасове полегшення, а не реальне покращення фундаментальних показників ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
