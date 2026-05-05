5 травня 2026, 10:01

ЦБ Бразилії заборонив використовувати криптовалюти для міжнародних переказів

З 1 жовтня постачальники електронних валютних операцій (eFX) у Бразилії не зможуть використати стейблкоїни та інші криптовалюти, включаючи біткоїн, для міжнародних грошових переказів, оголосив бразильський Центробанк.

З 1 жовтня постачальники електронних валютних операцій (eFX) у Бразилії не зможуть використати стейблкоїни та інші криптовалюти, включаючи біткоїн, для міжнародних грошових переказів, оголосив бразильський Центробанк.

Нові правила Центробанку

Постачальники eFX — це компанії, які надають послуги міжнародних платежів, покупок та переказів у рамках регульованої системи електронних валютних операцій Бразилії.

Нові правила ЦБ поширюються на будь-які фінтех-компанії та платіжні системи, що працюють з міжнародними переказами та не мають криптовалютної ліцензії брокера. Транскордонні платежі мають проводитися або за допомогою операцій у фіатних валютах, або через рахунки нерезидентів у бразильських реалах, вважають урядовці ЦП.

Платіжний сервіс не має права прийняти реали від клієнта, конвертувати в USDT, USDC або біткоїн та провести оплату за кордон через блокчейн.

Читайте також: Влада Бразилії може ввести податок на транскордонні платежі в криптовалюті

Кого не торкнеться заборона

Заборона не торкається торгівлі криптовалютами: інвесторам, як і раніше, дозволено купувати, продавати, зберігати і переказувати цифрові активи, але лише через спеціальних постачальників послуг віртуальних активів — їхнє обов'язкове ліцензування в Бразилії розпочалося 2 лютого.

До того, як набули чинності вимоги про обов'язкове криптовалютне ліцензування, деякі компанії активно використовували стейблкоїни для міжнародних розрахунків.

Чиновники ЦБ назвали Wise, Nomad та Braza Bank. Nomad використовує мережу Ripple для переказу коштів між Бразилією та США.

Braza Bank випустив забезпечений реалами стейблкоїн на XRP Ledger. За даними Receita Federal, щомісячний обсяг крипторинку Бразилії становить $6−8 млрд, причому близько 90% обсягу припадає на стейблкоїни.

За інформацією аналітичної компанії Dune, близько 10% світового ринку стейблкоїнів займає токен, прив'язаний до бразильського реалу (BRL).

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» повідомляв, що в Міністерстві фінансів Бразилії заявили, що введення податку на транскордонні платежі з використанням цифрових активів дозволить усунути лазівки у валютному регулюванні та поповнити бюджет країни на тлі фіскальних труднощів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
