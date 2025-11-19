Multi від Мінфін
19 листопада 2025, 19:12

Влада Бразилії може запровадити податок на транскордонні платежі у криптовалюті

Введення податку на транскордонні платежі з використанням цифрових активів дозволить усунути лазівки у валютному регулюванні та поповнити бюджет країни на тлі фіскальних труднощів, заявили у Міністерстві фінансів Бразилії, пише Reuters.

Введення податку на транскордонні платежі з використанням цифрових активів дозволить усунути лазівки у валютному регулюванні та поповнити бюджет країни на тлі фіскальних труднощів, заявили у Міністерстві фінансів Бразилії, пише Reuters.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомо про податокМінфін уточнив, що планує розширити дію податку на фінансові операції (IOF), який зараз охоплює валютні, кредитні та страхові послуги, але не поширюється на операції із цифровими активами.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про податок

Мінфін уточнив, що планує розширити дію податку на фінансові операції (IOF), який зараз охоплює валютні, кредитні та страхові послуги, але не поширюється на операції із цифровими активами.

За даними регулятора, транскордонні перекази віртуальних активів дозволяють громадянам країни переказувати значні суми для оплати товарів та послуг без традиційних банківських комісій, що дає їм перевагу порівняно із звичайними валютними операціями.

«Розширення податку на фінансові операції для деяких категорій транскордонних переказів віртуальних активів та стейблкоїнів виключить регуляторний арбітраж порівняно з традиційним ринком валютних операцій», — наголосили у відомстві.

Читайте також: Бразилія розширила фінансове регулювання на криптосектор

Експерти Мінфіну підрахували, що уряд може поповнити бюджет на суму понад $30 млрд за рахунок оббілення імпорту товарів та послуг, сплачених криптовалютами через підвищення сум митних платежів та податків.

Раніше Центральний банк Бразилії повідомив про нові норми регулювання, які поширюють дію стандартів традиційного фінансового ринку на всі компанії, які є посередниками, зберігачами або брокерами криптовалют.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zephyr
zephyr
19 листопада 2025, 20:35
#
Представил себе, как они ловят tx в сети с сачком :D В Бразилии даже нет полноценных требований и законов к кастодиалке.
