Влада Бразилії може запровадити податок на транскордонні платежі у криптовалюті

Введення податку на транскордонні платежі з використанням цифрових активів дозволить усунути лазівки у валютному регулюванні та поповнити бюджет країни на тлі фіскальних труднощів, заявили у Міністерстві фінансів Бразилії, пише Reuters.

Що відомо про податок

Мінфін уточнив, що планує розширити дію податку на фінансові операції (IOF), який зараз охоплює валютні, кредитні та страхові послуги, але не поширюється на операції із цифровими активами.

За даними регулятора, транскордонні перекази віртуальних активів дозволяють громадянам країни переказувати значні суми для оплати товарів та послуг без традиційних банківських комісій, що дає їм перевагу порівняно із звичайними валютними операціями.

«Розширення податку на фінансові операції для деяких категорій транскордонних переказів віртуальних активів та стейблкоїнів виключить регуляторний арбітраж порівняно з традиційним ринком валютних операцій», — наголосили у відомстві.

Експерти Мінфіну підрахували, що уряд може поповнити бюджет на суму понад $30 млрд за рахунок оббілення імпорту товарів та послуг, сплачених криптовалютами через підвищення сум митних платежів та податків.

Раніше Центральний банк Бразилії повідомив про нові норми регулювання, які поширюють дію стандартів традиційного фінансового ринку на всі компанії, які є посередниками, зберігачами або брокерами криптовалют.