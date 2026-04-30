Станом на 30 квітня на українському ринку пального переважає тенденція до зниження цін. Найбільше подешевшали преміальні марки бензину та автогаз. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
30 квітня 2026, 17:13
Ціни на пальне 30 квітня: бензин та автогаз дешевшають
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Середні ціни на пальне
- Бензин А-95 преміум продемонстрував найвідчутніше падіння — ціна знизилася на 51 копійку і наразі становить 75,76 грн/л.
- Бензин А-95 подешевшав на 5 копійок, зупинившись на позначці 72,39 грн/л.
- Бензин А-92 став єдиною позицією, що показала мінімальне зростання, додавши 2 копійки до ціни — тепер він коштує 67,23 грн/л.
- Ціна на дизельне пальне залишилася незмінною порівняно з попереднім показником — 88,07 грн/л.
- Автомобільний газ продовжує дешевшати, за добу ціна опустилася на 11 копійок до рівня 48,69 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі