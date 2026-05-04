У квітні 2026 року український ринок нових легкових авто зберіг активність: було реалізовано майже 6,2 тис. машин. Лідером продажів став Renault Duster, а до десятки найпопулярніших моделей увійшли також Toyota RAV4, Hyundai Tucson і BMW 3 — свідчать дані Укравтопрому.
4 травня 2026, 9:06
Найпопулярніші авто місяця: топ-10 моделей квітня
Рейтинг найпопулярніших моделей квітня
- RENAULT Duster — 579 од.;
- TOYOTA RAV-4 — 357 од.;
- HYUNDAI Tucson — 211 од.;
- BMW 3 — 161 од.;
- SKODA Kodiaq — 144 од.;
- MAZDA CX5 — 130 од.;
- SKODA Karoq — 126 од.;
- TOYOTA Yaris Cross — 122 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 121 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg — 117 од.
Джерело: Мінфін
