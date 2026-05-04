Найпопулярніші авто місяця: топ-10 моделей квітня

У квітні 2026 року український ринок нових легкових авто зберіг активність: було реалізовано майже 6,2 тис. машин. Лідером продажів став Renault Duster, а до десятки найпопулярніших моделей увійшли також Toyota RAV4, Hyundai Tucson і BMW 3 — свідчать дані Укравтопрому.